Mikaela Shiffrin è tornata a sciare. La stella statunitense, infortunatasi a Killington in gigante nello scorso novembre, ha fatto sapere sui social di un suo ritorno all’attività dopo quasi due mesi. Non sono state fornite indicazioni sul rientro ufficiale alle gare. Sicuramente ci sarà ancora da aspettare. L’obiettivo sono sicuramente i Mondiali di Saalbach, in programma a metà febbraio. Da capire se Shiffrin riuscirà a partecipare ad almeno una gara prima della rassegna austriaca. Nel caso in cui dovesse riuscirci, lo slalom di Courchevel del 30 gennaio potrebbe essere la tappa di preparazione perfetta a Saalbach. In alternativa i Mondiali sembrano un obiettivo di rientro alla portata della statunitense.

L’infortunio a Killington

Mikaela Shiffrin è caduta nel gigante di Killington mentre inseguiva la centesima vittoria in Coppa del Mondo. La statunitense è scivolata in un tratto ad alta velocità è finita con lo sci sinistro contro la base di un palo, in una classica inforcata con lo sci che si è subito staccato. E’ stata così catapultata in avanti con una mezza capriola finendo nelle reti mentre l’altro sci non si è staccato. Dalle prime immagini è sembrato che la gamba dell’americana non abbia subito torsioni particolari. Subito sono arrivati i soccorsi medici con Mikaela sdraiata sotto la rete per un controllo preliminare. Dopo qualche minuto è arrivata anche una slitta per portarla a valle e consegnarla poi a visite più accurate. Esami che hanno evidenziato una forte lacerazione sul fianco che le ha perforato la pelle con una ferita che poteva anche avere conseguenze peggiori. “Sono stata fortunata, il taglio era a un millimetro dal colon. Il drenaggio non ha funzionato e così si è optato per l’intervento”, aveva detto sui social Shiffrin una settimana dopo la caduta.

Shiffrin ferma, classifica generale mai così equilibrata

Con la vincitrice della Coppa del Mondo 2017, 2018, 2019, 2022 e 2023 fuori dai giochi, la lotta alla classifica generale si è fatta più che avvincente. Al momento è lotta a tre tra Zrinka Ljutic, Sara Hector e Camille Rast. Al comando c’è la croata con 456 punti, ma la svedese e la svizzera la seguono da vicino, rispettivamente con 447 e 433 punti. Un centinaio di punti più indietro c’è Federica Brignone, che con 319 punti non abbandona il sogno di vincere la Coppa del Mondo. In piena corsa anche Wendy Holdener (316 punti) e Lara Gut-Behrami, con 309 punti, campionessa nell’edizione 2024. Anche in settima e ottava posizione ci sono altri due grandi nomi. C’è Lara Colturi, italiana di nome e albanese di passaporto, con 298 punti che ha collezionato due secondi posti in Coppa del Mondo, e c’è Sofia Goggia, rientrata poco meno di un mese fa e già con una vittoria e un secondo posto in una manciata di gare tra discesa e superG, con 285 punti. Appena più indietro la tedesca Lena Duerr, nona con 276 punti, e l’austriaca Katharina Liensberger, decima con 266 punti. Entrambe sembrerebbero avere qualche asso in meno nelle loro maniche per poter lottare con le prime otto.

La classifica generale femminile

Zrinka Ljutic (Cro) 456 Sara Hector (Swe) 447 Camille Rast (Sui) 433 Federica Brignone (Ita) 319 Wendy Holdener (Sui) 316 Lara Gut-Behrami (Sui) 309 Lara Colturi (Alb) 298 Sofia Goggia (Ita) 285 Lena Duerr (Ger) 276 Katharina Liensberger (Aut) 266

18. Marta Bassino (Ita) 156

34. Elena Curtoni (Ita) 86

36. Laura Pirovano (Ita) 77

44. Roberta Melesi (Ita) 60

53. Asja Zenere (Ita) 38

55. Martina Peterlini (Ita) 32

60. Giorgia Collomb (Ita) 27

68. Ilaria Ghisalberti (Ita) 18

72. Lara Della Mea (Ita) 17

84. Beatrice Sola (Ita) 10

93. Vicky Bernardi (Ita) 7

100. Nadia Delago (Ita) 4

Il programma del 2025

14 gennaio, Flachau (Austria): uno slalom femminile in notturna

16-19 gennaio, Cortina d’Ampezzo (Italia): una discesa ed un super-G femminili

21 gennaio, Kronplatz (Italia): uno slalom gigante femminile

23-26 gennaio, Garmisch-Partenkirchen (Germania): una discesa ed un super-G femminili

30 gennaio, Courchevel (Francia): uno slalom femminile in notturna

4-16 febbraio, Mondiali Saalbach (Austria)

22-23 febbraio, Sestriere (Italia): uno slalom ed un gigante femminili

26 febbraio-2 marzo, Kvitfjell (Norvegia): due discese ed un super-G femminili

1-2 marzo, Kranjska Gora (Slovenia): un gigante ed uno slalom maschili

8-9 marzo, Are (Svezia): un gigante ed uno slalom femminili

12-15 marzo, La Thuile (Italia): una discesa ed un super-G femminili

20-27 marzo, finali Sun Valley (Usa): due discese, due slalom, due giganti e due super-G (uno per genere)