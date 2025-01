Se in Italia la SMI Roma Volley fatica ed attualmente si ritrova nel bel mezzo della lotta per non retrocedere, in Europa invece continua il bel cammino della squadra di coach Cuccarini. Altra netta vittoria per la compagine capitolina, che vince facilmente l’andata dei quarti di finale di Challenge Cup 2025 contro lo Charleroi Volley: allo Spiroudome della cittadina belga il punteggio finale recita 0-3 (15-25, 14-25, 18-25)

Un match senza storia in favore di Roma, che dopo il successo nella WEVZA Cup a settembre e quelli seguenti contro Kelteks Karlovac, le romene del Rapid Bucarest e negli ottavi le bulgare del Levski Sofia, ora mette un tassello importante verso la conquista di un posto in semifinale. La squadra belga, che nei turni precedenti della competizione aveva superato le cipriote dell’Olympiada Nicosia e le spagnole della Fundación Unicaja Andalucía, sarà infatti costretta al miracolo nella gara di ritorno. La sfida è prevista mercoledì 22 gennaio, sempre alle ore 20, al Palazzetto dello Sport di viale Tiziano.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Avvio subito favorevole alla squadra di Giuseppe Cuccarini, che conquista i primi due punti del match e da quel momento non si volta più indietro. Un parziale d’apertura in gestione per la formazione capitolina, che amministra prima un paio di punti di vantaggio per poi aprire nella fase centrale il mega-parziale che di fatto rompe l’equilibrio in maniera definitiva. Il margine aumenta sempre più, arrivano ben undici palle set e la terza è quella giusta per il 25-15 per le ospiti.

Le prime difficoltà arrivano all’inizio della seconda frazione, dove dal 2-2 con tre aces consecutivi lo Charleroi trova il primo vantaggio della partita e anche un cuscinetto di tre punti. Il black-out romano dura poco, perché un punto alla volta Roma torna sotto, ritrovando il pareggio sull’8-8 e subito dopo il sorpasso con un parziale importante. Ritrovata la serenità, la compagine italiana non ha alcun problema nel gestire anche questo secondo set, dominando da questo momento in poi fino al 25-14 finale.

La terza frazione inizia sulla falsariga della seconda, con Roma che va in difficoltà nei primi punti. Questa volta la squadra di coach Piraux riesce a rimanere avanti fino al 10-8, ma anche in questo caso si tratt di un fuoco di paglia. Nuova reazione delle ragazze di Cuccarini e altro set dominato nella seconda parte fino al 25-18 ottenuto al secondo match point utile per portare a casa il successo.

IL TABELLINO DEL MATCH

Miglior realizzatrice dell’incontro è Amélie Rotar con i suoi 15 punti complessivi, seguita da Orvosova, Schoelzel e Rucli tutte in doppia cifra questa sera. Nessuna riesce a mettersi realmente in mostra le file della squadra belga, con Cecilia Malm migliore delle sue con 9 punti a fine match.

CHARLEROI: Malm 9, Tosic 6, Hrascka 5, De Valkeneer 4, Jaunet 2, Waelkens 2, Chrtianska 2, Van De Vyver 1.

ROMA: Rotar 15, Orvosova 13, Schoelzel 11, Rucli 10, Melli 4, Salas Rosell 1, Mirkovic 1.

TABELLONE CHALLENGE CUP 2024/2025

Dopo l’anticipo che ha visto quindi Roma vincere facilmente la sua sfida d’andata, gli altri tre incontri di questa tornata verranno disputati nella serata di mercoledì. Particolare attenzione, ovviamente, alla sfida dell’altra squadra italiana ancora nella competizione: Chieri, infatti, se la vedrà contro le lusitane del Benfica. Gli altri due quarti sono invece Olympiakos-Galatasaray e Potsdam-Targoviste.

QUARTI DI FINALE

Olympiakos (GRE) vs. Galatasaray (TUR)

Benfica (POR) vs. Chieri (ITA)

Potsdam (GER) vs. Targoviste (ROU)

Charleroi (BEL) vs. Roma (ITA)