Il risultato in diretta live di Tortona-Peristeri, sfida valida come gara-1 dei play-in della Champions League 2024/2025 di basket. Percorso quasi perfetto per gli uomini di coach De Raffaele nella stagione regolare, i cui i piemontesi hanno raccolto cinque vittorie in sei partite, perdendo proprio all’ultima giornata nello scontro diretto contro Manresa, che alla fine ha prevalso proprio per i risultati nei due testa a testa. Questa sconfitta è costata la seconda posizione a Tortona, che quindi ora deve passare per questa serie al meglio delle tre partite per ottenere un posto agli ottavi di finale. Un appuntamento molto importante, quindi, per la stagione della Bertram, che può provare ad arrivare in fondo nella competizione. Tutto questo dopo che, nel fine settimana, è arrivato uno stop inatteso in campionato, nella trasferta contro il Napoli fanalino di coda in Serie A.

La serie contro la squadra greca comincia con un match casalingo, altro aspetto da provare a sfruttare. La formazione di Atene, di contro, nella stagione regolare ha chiuso al terzo posto il Gruppo H, e quindi, sulla carta, parte leggermente sfavorito. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 7 gennaio, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

