Arriva una sconfitta netta in trasferta per Trento, che perde contro l’Hapoel Tel Aviv nella 14^ giornata del Gruppo A dell’Eurocup 2024/2025 di basket. Servivano una prestazione super ma soprattutto un grande risultato agli uomini di coach Galbiati, oggi sostituito in panchina dall’assistente Davide Dusmet, ma non è arrivata nessuna delle due cose. L’Hapoel vince con un 89-68 che non lascia spazio a repliche, costringendo Trento alla terza sconfitta consecutiva nella competizione: le speranze dei playoff, ora, sono ridotte al lumicino, per non dire di fatto nulle.

Hapoel Tel Aviv-Trento, la cronaca della partita

L’avvio di partita è favorevole ai padroni di casa, che trovano subito la prima tripla di serata con Foster, volando sul +5. Per Trento sono Cale e Mawugbe a smuovere il risultato, poi Lamb e Niang riportano la Dolomiti Energia a -1, prima della tripla di Ginat (14-10). Foster, anche dall’arco, firma il nuovo massimo vantaggio sul 19-10, un divario che rimane fino alla fine del quarto dopo le triple di Forray e Blakeney (26-17). L’Hapoel è visivamente più in partita e Trento fatica a trovare le giuste contromisure per contenere gli attacchi dei locali. Ecco, quindi, che la squadra di Tel Aviv vola sul +18, prima di andare al riposo sul +16 dopo la tripla di Badalau sulla sirena (48-32).

Ford trova otto punti consecutivi in apertura di terzo quarto, contenuti dalle giocate di Foster, che realizza da tre e serve l’assist a Motley (59-40). Trento rimane comunque dentro la partita anche grazie a qualche palla persa dall’Hapoel, ma Forray sbaglia la tripla che sarebbe valso il -11. Bayehe (1/2) chiude un quarto che lascia Trento con qualche rammarico per aver sprecato qualche occasione di ridurre il distacco nell’ordine della decina di punti. Invece l’ultimo quarto vede un Hapoel che con le giocate di Caboclo e Blakeney vola anche sul +22, lasciando a Trento le briciole a chiudere una serata che ha visto la Dolomiti Energia poco pericolosa soprattutto da tre (6/22, appena il 27.3%).

La classifica del Gruppo A

Bahcesehir College Istanbul (11V, 2P) Dreamland Gran Canaria (10V, 4P) ratiopharm Ulm (9V, 5P) Hapoel Shlomo Tel Aviv (9V, 5P) Besiktas Fibabanka Istanbul (7V, 6P) Wolves Twinsbet Vilnius (7V, 6P) Buducnost VOLI Podgorica (6V, 7P) Joventut Badalona (4V, 9P) Dolomiti Energia Trentino (4V, 10P) Trefl Sopot (0V, 13P)

I risultati di serata

Ore 19:00 – ratiopharm Ulm – Dreamland Gran Canaria 76-83

Ore 19:00 – Hapoel Shlomo Tel Aviv – Dolomiti Energia Trentino 89-68

Ore 19:30 – Cosea JL Bourg-en-Bresse – 7Bet-Lietkabelis Panevezys 79-66

Ore 20:30 – Valencia Basket – Turk Telekom Ankara in corso