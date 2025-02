L’Imoco Volley Conegliano perde un set, il settimo di questa sua straordinaria stagione regolare, ma vince anche a Firenze e ottiene il successo n°25 nel campionato di Serie A1 2025/2025. Nonostante le assenze di Gabi, Lubian e Zhu, la capolista in un Palazzo Wanny sold out si impone in quattro set (25-21, 22-25, 15-25, 23-25) e costringe la squadra toscana a soffrire ancora in una sudata lotta per la salvezza. Restano 2 i punti di vantaggio su Roma, che però domani va a Busto Arsizio in questa penultima giornata.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Firenze che scende in campo con tutte le intenzioni di giocarsela nonostante il pronostico chiuso e l’avvio è senz’altro positivo, anche perché Conegliano in apertura sbaglia un po’ troppo. Sulla diagonale vincentee di Davyskiba le padroni di casa si portano sul 6-4 e mantengono un paio di lunghezze di vantaggio fino all’11-9, quando con un parziale di cinque a zero in suo favore la squadra veneta ribalta lo score e va avanti di tre sull’11-14. Il Bisonte però reagisce, si fa trascinare da Malual e Davyskiba, tocca il +4 sul 22-18 e condanna Conegliano a perdere il settimo set di questo campionato: 25-21.

Seconda frazione che parte in maniera molto equilibrata fino al 7-7, quando un ace di Fahr e un attacco di Haak regalano un importante mini vantaggio alla squadra ospite. Il +2 poco dopo diventa un +4 su una bomba di Lanier. Firenze prova a restare in scia e riesce anche nell’intento, ma senza mai essere in grado di ritornare in parità nel set, vinto per 22-25 da Conegliano.

Match che si mette in discesa per l’Imoco Volley, che con Chirichella trova il primo break del terzo set per poi non voltarsi più indietro. I time out non bastano a Firenze, che va sotto anche di otto punti dopo l’errore di Malual del 7-15 e rincorre fino al 15-25.

Padrone di casa che non intendono mollare affatto la presa e l’inizio del quarto set è emblematico a riguardo, con l’attacco di Nervini che porta Il Bisonte avanti 5-2 per poi tenere il vantaggio per buona parte della frazione fino al 17-17. Come sempre, quando la situazione si fa seria, Conegliano infatti alza il livello e dal 20-18 per Firenze insacca il parziale in suo favoree e chiude 23-25.

IL PROGRAMMA DELLA DODICESIMA DI RITORNO

MARTEDI’ 25 FEBBRAIO

Il Bisonte Firenze-Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3 (25-21, 22-25, 15-25, 23-25)

MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO

Wash4Green Pinerolo-Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Igor Gorgonzola Novara-Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia

Honda Olivero Cuneo-Bergamo

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Cda Volley Talmassons Fvg

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Smi Roma Volley

Numia Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci

