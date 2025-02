Rimonta che riesce a metà all’Allianz Milano negli ottavi di finale di Champions League 2024/2025 di volley. Davanti al pubblico di casa la formazione allenata da Nicola Daldello era chiamata a ribaltare l’1-3 subito all’andata in Turchia e ci riesce, imponendosi nel match andato in scena all’Allianz Cloud per 3-1 (25-16, 26-24, 23-25, 28-26). La qualificazione si decide quindi in un golden set che vede Kaziyski e compagni non riuscire a concretizzare un ottimo vantaggio iniziale, finendo per cederlo per 13-15, dicendo così addio ai sogni di gloria. Ai quarti ci va l’Halkbank Ankara.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Milano che parte con il sestetto Reggers, Louati, Kaziyski, Schnitzer, Caneschi, Porro e Catania e lo fa bene. Subito avanti 3-1 dopo l’attaco di Reggers, la squadra meneghina non si fa condizionare dall’immediata reazione degli avversari che vanno in vantaggio sul 4-5 e rispondono un parzialone che vale il +7 sul 15-8 dopo il mani-out di Kaziyski. Da qui un set a senso unico, in cui Milano gestisce alla perfezione poi il vantaggio verso il 25-16 finale.

Dopo un break nelle fasi iniziali del secondo set, l’attacco di Milano perde un po’ di colpi, ritrovandosi ad inseguire sul 10-13 dopo un errore di Kaziyski. Qui un parziale di tre a zero rimette in ordine le cose e un muro nel momento più opportuno di Schnitzer sul 19-18 vale il +2 per la squadra di casa. L’Halkbank reagisce, ma Kooy sul set point fa invasione e un altro muro di Schnitzer regala il 2-0 a Milano dopo il 26-24.

La compagine turca parte meglio nel terzo set, portandosi avanti di 3 sul 6-9 dopo il pallonetto vincente del solito Kooy. Milano riaggancia gli avversari sul 10-10, ma nella fase centrale si scompone e si ritrova sotto addirittura di cinque lunghezze sul 14-19. Porro e soci non mollano e con Louati tornano di nuovo in gara sul 20-20, ma un muro di Sotola su Reggers restituisce un nuovo +2 all’Halkbank, che poi chiude 23-25 con un vincente di Sotola.

Non sono più ammessi errori e Milano lo sa bene, partendo nel migliore dei modi nel quarto set. Subito avanti fino a toccare i tre punti di vantaggio, si torna pari sul 15-15 e da quel momento è un continuo botta e risposta tra le due squadre. Non ci sono più break, l’Ankara annulla la prima palla match, poi la seconda ma non la terza: Milano vince 3-1 il match pareggiando così il match dell’andata e si gioca tutto in un golden seet che valee la qualificazione.

TUTTO AL GOLDEN SET

Un errore di Leal porta subito Milano sul 2-0, poi uno di Sotola vale l’allungo sul 4-1. Halkbank che si rifà sotto fino al 7-6, poi con Leal alla battuta ricuce definitivamente lo strappo e si porta in vantaggio. Sotola regala ai suoi compagni due palle match, Reggers annulla la prima ma la seconda è quella giusta che manda ai quarti la formazione turca.