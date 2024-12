Ripartire dopo le due sconfitte della scorsa settimana per proiettarsi di nuovo nelle zone importanti di classifica: è questo l’obiettivo dell’Olimpia Milano, che nella 18^ giornata di Eurolega 2024/2025 sfida l’Olympiacos. Gli uomini di Ettore Messina, infatti, hanno perso entrambe le partite della scorsa settimana, prima cedendo di schianto contro il Panathinaikos, e poi perdendo di appena un punto lo scontro diretto con il Bayern Monaco. Queste due sconfitte di fila hanno relegato i meneghini di nuovo fuori dalla zona play-in, all’undicesimo posto. La classifica, comunque, rimane cortissima, tanto che la squadra del Pireo, che fa parte del quartetto che comanda il tabellone, è distante appena due vittorie. In particolare, i greci si sono rilanciati con le due vittorie della scorsa settimana, che ha fatto seguito ai due KO nei due precedenti incontri.

Appuntamento casalingo anche per le Vu Nere di coach Ivanovic, che lo scorso venerdì hanno ritrovato la vittoria battendo nientemeno che il Barcellona proprio tra le mura amiche. Un successo importante per il morale di Cordinier e compagni, che in campionato hanno invece ceduto in trasferta a Trento. Ora, la sfida sarà contro l’ASVEL, tredicesimo in classifica ma in un grande momento di forma: sono tre le vittorie consecutive dei francesi, di cui le ultime due arrivate proprio in trasferta.

Tra gli altri incontri, il piatto principale è rappresentato sicuramente da Bayern Monaco-Panathinaikos, sfida di alta classifica e dal profumo di playoff. Un po’ più sotto, invece, in zona play-in, da seguire Barcellona-Stella Rossa.

Per quanto riguarda la diretta tv, su Sky Sport Max appuntamento alle 19:00 di giovedì 26 per Monaco-Efes, mentre alle 20:30 c’è la palla a due di Olimpia Milano-Olympiacos, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Su quest’ultimo, venerdì 27 alle 20:30 prenderà il via Virtus Bologna-ASVEL, mentre alla stessa ora su Sky Sport Max sarà visibile Partizan-Fenerbahce. Questi incontri saranno visibili anche su Sky Go e Now Tv. Inoltre, tutte le partite, come sempre, verranno trasmesse anche su Dazn.