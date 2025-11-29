Robinson domina a Copper Mountain, Zenere miglior italiana
Vittoria autorevole nel gigante di Copper Mountain per Alice Robinson, che stacca la concorrenza e inaugura la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Per l’Italia, acuti di Zenere e Della Mea, Goggia nei punti.
Il gigante femminile di Copper Mountain sorride ad Alice Robinson, protagonista di una prova di grande solidità. La neozelandese chiude in 1’58″91, precedendo di 96 centesimi l’austriaca Julia Scheib. A completare il podio è Thea Louise Stjernesund (+1″08), che conferma il buon momento del team norvegese.
Per i colori italiani la notizia più brillante arriva da Asja Zenere, nona al traguardo (+1″78) e prima top ten in carriera nella specialità: un risultato che la pone come migliore azzurra di giornata. Nei trenta anche Lara Della Mea, 27ª a 3″24, a segno con un piazzamento utile per smuovere la graduatoria di specialità. Sofia Goggia chiude 17ª a 2″38, conquistando punti importanti nel recupero stagionale. Appena fuori dalle dieci, Lara Colturi termina 12ª (+1″79).
Ordine di arrivo
Alice Robinson (NZL) – 1’58″91
Julia Scheib (AUT) – +0″96
Thea Louise Stjernesund (NOR) – +1″08
Sara Hector (SWE) – +1″17
Camille Rast (SUI) – +1″41
Lena Duerr (GER) – +1″44
Zrinka Ljutic (CRO) – +1″55
Mina Fuerst Holtmann (NOR) – +1″62
Asja Zenere (ITA) – +1″78
Katharina Liensberger (AUT) – +1″79
(Altre italiane in gara: Sofia Goggia 17ª +2″38; Lara Della Mea 27ª +3″24)
Classifica generale
Mikaela Shiffrin (USA) – 268 punti
Lara Colturi (ALB) – 218
Julia Scheib (AUT) – 180
Paula Moltzan (USA) – 175
Lena Duerr (GER) – 144
Sara Hector (SWE) – 135
Camille Rast (SUI) – 137
Alice Robinson (NZL) – 132
Thea Louise Stjernesund (NOR) – 105
Zrinka Ljutic (CRO) – 102
(Italia: Asja Zenere 21ª 43 punti; Lara Della Mea 38ª 17; Sofia Goggia 41ª 14; Emilia Mondinelli 56ª 4; Emilia Mondinelli 56ª 4)