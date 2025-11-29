Le stelle del fondo azzurro tornano nel World Athletics Cross Country Tour: la campionessa europea in carica cerca continuità dopo la vittoria inaugurale, al maschile fari puntati sul recordman tricolore. Streaming live dell’evento.

Il cross italiano si prepara al prossimo snodo del circuito internazionale con due nomi simbolo. Domenica a Alcobendas, nell’hinterland di Madrid, l’Italia schiera la campionessa continentale in carica Nadia Battocletti, reduce dal brillante avvio di stagione a Atapuerca, dove ha firmato la prima vittoria stagionale nel World Athletics Cross Country Tour, successo arrivato una settimana fa dopo il trionfo nella passata edizione del circuito mondiale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La 25enne mezzofondista delle Fiamme Azzurre, due volte a medaglia ai Mondiali di Tokyo, riparte dal percorso spagnolo che la vede protagonista da quattro anni consecutivi: sarà infatti la quarta partecipazione di fila al Cross Internacional de la Constitución, gara che l’ha già vista seconda nel 2022, terza nel 2023 e dominatrice dodici mesi fa, preludio all’oro europeo conquistato ad Antalya.

In questo test spagnolo, ultimo banco di prova prima dell’obiettivo del bis portoghese, ritrova due delle rivali più attese del Tour Gold. La keniana Sheila Jebet, battuta ad Atapuerca con un attacco deciso nel finale, e la britannica Megan Keith, quarta nell’ultima uscita stagionale. Nel cast anche l’etiope Yenenesh Shimket, già vincitrice della Cinque Mulini per il secondo anno consecutivo a San Vittore Olona. A completare il quadro delle avversarie straniere la spagnola Laura Luengo, undicesima ai Mondiali di Tokyo. Si corre su 8,040 chilometri, con uno start fissato alle 12.45, sulla distanza ufficiale degli 8,040 km.

Al maschile, la spedizione azzurra riprende quota con Yohanes Chiappinelli, atleta del Centro Sportivo Carabinieri, primatista italiano di maratona. Il 25enne senese ha smaltito un problema al bicipite femorale, riacutizzatosi in via precauzionale nella mezza maratona di Milano, che lo aveva spinto a fermarsi nella mezza di Milano dopo un test mattutino. Ora punta a ritrovare ritmo e misure nella gara delle 12.10, appuntamento che vale come ultimo riscontro cronometrico prima dell’Eurocross di Lagoa, in calendario il 14 dicembre in Portogallo.

La gara appartiene però al regno di un dominatore annunciato. Il burundese Rodrigue Kwizera, vincitore delle ultime quattro edizioni e numero uno stagionale a Siviglia. A contendergli la leadership l’eritreo Saymon Amanuel, che ha appena trionfato alla Cinque Mulini, e il bronzo europeo Thierry Ndikumwenayo della Spagna.

Nel programma maschile spazio anche agli italiani del domani. Tra gli under 20, sui 4,075 chilometri con via alle 11.00, è iscritto Vittore Borromini (Carabinieri). L’Italia guarda poi anche ai suoi talenti più giovani: nella gara U20 maschile, con partenza alle 11.00 sulla distanza di 4,075 km, corre Vittore Borromini (Carabinieri).

Lo spettacolo potrà essere seguito in diretta streaming nella mattinata di gara.