Kenan Yildiz ha risposta al gol di Esposito: la Juventus ha così vinto 2-1 in casa contro il Cagliari e ha conquistato altri tre punti in classifica. A preoccupare ora sono però le condizioni di Dusan Vlahovic.

Nel post-partita ha parlato così Spalletti a ‘DAZN’: “Vlahovic? Si è stirato, si è fatto male. Sul finale della partita, quando siamo stati su a Bodo volevo metterlo perché volevamo portare palla alla punta. Gli altri hanno giocato poco e così ce l’abbiamo pulito alla prossima in casa. Non l’abbiamo fatto allenare quando è rientrato e tutelato in ogni modo, per sistemargli ciò che aveva. Il problema è che non ha trovato l’impatto giusto e, andando a vuoto, con l’escursione della gamba e la incrocia e sente subito tirare. Se avesse trovato l’impatto cercato, non si sarebbe fatto male”.