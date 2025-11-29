Piastri ancora davanti a tutti a Losail: pole in Qatar
Il pilota McLaren, già vincitore della Sprint, firma il miglior tempo in qualifica a Losail e scatterà dalla prima casella. Norris lo tallona, Verstappen si inserisce nella sfida.
Oscar Piastri prosegue il suo momento di forza nel Gran Premio del Qatar 2025, centrando anche la pole position sul circuito di Losail. L’australiano ferma il cronometro in 1’19″387, beffando il compagno di box Lando Norris per appena 0″100. Il britannico, secondo, rilancia le ambizioni iridate della McLaren, con Max Verstappen terzo a 0″264, deciso a rimanere nel vivo della lotta.
Performance convincente per le Mercedes: George Russell è quarto (+0″275 dalla vetta), seguito da Andrea Kimi Antonelli, quinto e protagonista di una qualifica concreta davanti ai migliori team. Più in difficoltà la Ferrari: Charles Leclerc chiude decimo (+1″174), lontano dalle sensazioni trovate al venerdì. Eliminazione dolorosa per Lewis Hamilton, fermo al Q1 con l’altra McLaren? No: con la Ferrari, out nel taglio iniziale, partirà 18°, un piazzamento che complica i piani di rimonta del sette volte iridato.
Nel gruppo dei dieci anche Isack Hadjar, Carlos Sainz, Fernando Alonso e Pierre Gasly, che completano una top ten assortita alle spalle dei top team.
La griglia di partenza
Prima fila
Oscar Piastri (AUS) – McLaren, 1’19″387 (245,737 km/h)
Lando Norris (GBR) – McLaren, 1’19″495
Seconda fila
3. Max Verstappen (NED) – Red Bull, 1’19″651
4. George Russell (GBR) – Mercedes, 1’19″662
Terza fila
5. Andrea Kimi Antonelli (ITA) – Mercedes, 1’19″846
6. Isack Hadjar (FRA) – Racing Bulls, 1’20″114
Quarta fila
7. Carlos Sainz (ESP) – Williams, 1’20″287
8. Fernando Alonso (ESP) – Aston Martin, 1’20″418
Quinta fila
9. Pierre Gasly (FRA) – Alpine, 1’20″477
10. Charles Leclerc (MON) – Ferrari, 1’20″561
Nona fila
17. Esteban Ocon (FRA) – Haas, 1’20″864
18. Lewis Hamilton (GBR) – Ferrari, 1’20″907
Decima fila
19. Lance Stroll (CAN) – Aston Martin, 1’21″058
20. Franco Colapinto (ARG) – Alpine, 1’21″137