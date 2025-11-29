Oscar Piastri ha vinto la Sprint Race e ha poi parlato chiaro: ecco quali sono le sensazioni del pilota della McLaren in Qatar.

La Sprint Race a Lusail ha visto vincere Oscar Piastri, seguito da Russell e Lando Norris. Solo quarto Max Verstappen. Ecco allora cos’ha detto il pilota della McLaren dopo la conquista del primo posto.

Le parole di Piastri dopo la vittoria della Sprint Race di Lusail

Subito dopo la Sprint, Piastri ha dichiarato: “Sono molto contento per questa vittoria, per il momento sto vivendo un weekend decisamente positivo. Fino ad ora tutto sta andando liscio, ma devo continuare in questo modo. La pista sicuramente mi piace molto e proverò a ripetermi anche nelle qualifiche di questa sera”.

“Ovviamente – ha continuato – il circuito è molto diverso rispetto a quelli precedenti. C’è alta velocità e tanto grip. Nei weekend precedenti penso che sia stata più una questione di episodi sfortunati piuttosto che di passo che mancava. Ora testa alle qualifiche. Penso che ci sia ancora un po’ di passo da trovare e dovrò fare il meglio possibile“.

“Non penso che inventeremo qualcosa, dobbiamo solo mettere la macchina nelle migliori condizioni”, ha concluso.