Dopo un inizio di stagione pieno di tante difficoltà, soprattutto dal punto di vista fisico, nelle ultime settimane Lautaro Martinez è tornato a rendere da grandissimo giocatore quale è.

I primi mesi dell’anno per il Capitano dell’Inter sono stati abbastanza complicati, frutto di una preparazione fisica che non ha praticamente fatto in estate a causa della vicinanza tra gli impegni del bomber nerazzurro. Il Toro, infatti, ha prima giocato e vinto da protagonista assoluto la Copa America con la sua Argentina, segnando anche il gol decisivo nei tempi supplementari della finalissima contro la Colombia, e poi dopo poco più di due settimane di vacanza si è aggregato al gruppo di Simone Inzaghi per prepararsi all’inizio del campionato. Una serie di impegni ravvicinati che non gli hanno permesso prima di recuperare dopo le fatiche della stagione passate e poi di arrivare alla nuova stagione con la migliore delle condizioni.

Dopo settimane difficili, però, l’attaccante originario di Bahia Blanca sembra essersi finalmente sbloccato, e il suo inizio di 2025 è stato di altissimo livello. Sono già otto i gol segnati, di cui quattro in Champions League (con la straordinaria tripletta al Monaco), tre in Serie A e uno nella finale di Supercoppa Italiana poi persa contro il Milan. Nonostante i suoi numeri ad inizio stagione non fossero esaltanti come quelli attuali, Simone Inzaghi non ha mai dubitato di lui, anche perchè in termini di prestazione e di apporto alla manovra Lautaro Martinez è stato sempre fondamentale per l’Inter. Il Toro è innamorato della maglia nerazzurra e ha più volte ribadito la sua volontà di restare a Milano. Il mercato, però, si sa che può essere imprevedibile, soprattutto quando circolano grosse cifre.

L’Arsenal all’assalto di Lautaro: pronta un’offerta da 120 milioni

Un giocatore come Lautaro Martinez non può che avere addosso gli occhi di tutte le big del calcio europeo. Negli anni scorsi il Barcellona ha più volte mostrato interesse, salvo poi non portare mai all’Inter una cifra importante per strapparlo ai nerazzurri.

Al termine della stagione, però, alla porta di Beppe Marotta e Piero Ausilio potrebbe bussare l’Arsenal di Mikel Arteta. I Gunners sono alla ricerca da anni di un vero e proprio bomber, dato che i vari esperimenti Havertz o Gabriel Jesus non hanno reso come ci si aspettava. A tal proposito il club di Londra potrebbe fare una maxi offerta a tre cifre ai nerazzurri, con una proposta da 120 milioni che farebbe vacillare chiunque.

L’Inter, come più volte ribadito, non ha intenzione di cederlo, e allo stesso modo Lautaro non ha intenzione di partire. Nel mercato, però, mai dire mai.