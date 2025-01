Lorenzo Insigne, ex capitano e bandiera del Napoli, ha deciso di lasciare il Toronto e tornare in Europa, spunta un’ipotesi in Serie A.

Lorenzo Insgine, trentatreenne attaccante, può compiere un passo indietro e ribaltare il cambio vita effettuato nel luglio 2022, quando decise di lasciare il Napoli, club con la quale si è legato per buona parte della sua carriera, per volare alla volta di Toronto. Un colpo di calciomercato che alimentò l’entusiasmo dei tifosi del club canadese che milita in MLS. L’avventura del numero 24, però, si è contraddistinta – ad oggi – per pochi alti ma tanti bassi, finendo per smorzare la felicità causata poco più di due anni fa nel momento in cui è stato annunciato l’ingaggio. Le prestazioni dell’ex attaccante della Nazionale italiana non hanno fatto scaldare il cuore dei supporters reds, i quali si aspettavano un apporto sicuramente maggiore rispetto ai 18 gol e 13 assist messi a referto in 63 partite. L’addio è un’ipotesi non solo possibile, ma anche plausibile, sia per la squadra che per Insigne stesso.

Insigne-Toronto ai titoli di coda: può tornare in Serie A

Trentaquattro anni a giugno, Insigne è alla ricerca di una nuova esperienza nella fase finale della sua carriera da calciatore. L’ex bandiera del Napoli, dieci stagioni da protagonista in prima squadra con 434 presenze arricchite da 122 gol e 95 assist, ha chiesto la cessione al Toronto.

Lo afferma Cronache di Spogliatoio, secondo cui l’attaccante ha comunicato la decisione presa al club, la motivazione – nonché priorità – del calciatore risiede nella volontà di rientrare in Europa. Il club americano ha dato il via libera all’attaccante, apertura all’addio che può portare Insigne anche al ritorno in Serie A. Tra le opzioni nel massimo campionato italiano può spiccare l’ipotesi Como, la società controllata dalla famiglia Hartono ha dimostrato di avere una certa propensione ad affari di questo tipo. Nelle precedenti sessioni di calciomercato, i lariani hanno tesserato profili internazionali, nonché giocatori esperti del calibro di Pepe Reina, Alberto Moreno, Sergi Roberto e Andrea Belotti.

Non solo club europei ed italiani sulle tracce di Insigne, sullo sfondo – come affermato dal giornalista Nicolò Schira – anche club sauditi, qatarioti ed emiratini. A conferma dell’esperienza ormai ai titoli di coda tra Lorenzo Insigne e il Toronto anche la decisione presa il mese scorso dallo stesso club, il quale inserì l’ex capitano del Napoli nella lista di calciatori scambiabili nel draft.