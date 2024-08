Volley, Europei U17 femminili: l’Italia batte 3-0 il Canada e accede ai quarti

L’Italia fa quattro su quattro. Nuova partita, nuova vittoria per la nazionale Under 17 femminile di volley di Pasquale D’Aniello ai Campionati Europei. A Lima, in Perù, le azzurrine hanno infatti da poco superato 3-0 (25-19, 25-17, 25-17) il Canada, ottenendo dunque il quarto successo consecutivo e, soprattutto, il pass per i quarti di finale. Un altro match che ha visto l’Italia farla da padrona; per le atlete di coach D’Aniello si tratta del terzo successo consecutivo arrivato con il punteggio di 3-0, dopo la vittoria in rimonta all’esordio contro il Messico (3-2). Una nuova e convincente vittoria che spalanca dunque a Tosini e compagne le porte della fase più calda della manifestazione. Top scorer della gara la schiacciatrice azzurra Perla Massaglia, autrice di 13 punti, in doppia cifra anche Ludovica Tosini (11) e la canadese Ana Stajanovic (11).

Le azzurrine torneranno in campo giovedì 22 alle ore 17.30 contro la vincente tra Porto Rico e Turchia, impegnate nell’altro ottavo di finale. Fasi iniziale del match a due volti per l’Italia che è prima scappata via (4-1), per poi subire la rimonta (8-8) e il successivo controsorpasso; sul 8-9 Canada le atlete di coach D’Aniello si sono però ricompattate facendo diventare il gioco più fluido. Le azzurre hanno alzato il ritmo (11-9) e la distanza tra le due formazioni è aumentata (18-13); sul finale un attacco del capitano azzurro Ludovica Tosini ha chiuso il parziale sul 25-19 Italia. Partenza sprint del Canada a inizio seconda frazione di gioco. Le nord americane hanno trovato un buon vantaggio portandosi sul 2-7, ma l’Italia è stata brava a non far scappare via le rivali; un attacco vincente di Stella Caruso e due ace consecutivi di Perla Massaglia hanno ristabilito infatti la parità a quota 8.

È stata poi nuovamente l’Italia a tentare e a trovare la fuga passando dal 14-10 al 21-13, prima di chiudere il parziale senza troppe difficoltà sul 25-17. Italia-Canada 2-0. Dopo esser stata sopra 5-1 a inizio terzo set l’Italia si è fatta rimontare fino sul 9-9; le azzurrine hanno poi cambiato marcia (12-10) passando dal 14-11 al 19-13 e per il Canada è calato il buio. Nelle battute finali, un servizio out della formazione nord americana e un attacco vincente in diagonale di Perla Massaglia hanno regalato il 25-17 di fine match: Italia-Canada 3-0, le azzurrine volano ai quarti di finale.