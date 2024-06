VNL femminile, il Ct Velasco dopo la vittoria sugli Usa: “Sapevamo del nostro potenziale”

Vittoria per 3-1 contro gli Stati Uniti per le ragazze di Julio Velasco alla Volley Nations League. A Fukuoka le azzurre hanno battuto in maniera netta le statunitensi guadagnando le Final Eight del torneo, dopo aver, ovviamente, già archiviato la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi: “Che eravamo forti lo sapevamo anche prima ma questa sfida era una partita per imparare a giocare contro squadre contro cui è difficile giocare. Gli Stati Uniti difendono, ricostruiscono ed hanno tante varianti, sono una squadra difficile da mettere sotto e per batterla bisogna stare sul pezzo e farla sudare”, ha ammesso il Ct azzurro.

“Ero convinto che al di là dell’importanza del match a livello di classifica, ero certo che sarebbe stata una partita molto allenante e devo dire che le ragazze hanno risposto molto bene. Anche quando abbiamo perso il set poi siamo rientrati in campo ed abbiamo reagito a differenza di quanto accaduto, ad esempio contro il Brasile. Sono molto contento di come i cambi hanno giocato, perché questo ci da sicurezza quando magari le cose non vanno. Domani con la Serbia daremo spazio a chi ha giocato meno, perché è giusto tenere tutte in palla e motivate”, conclude Velasco.

Ha preso poi parola al termine della partita la centrale azzurra Sara Fahr, che punta dritta alle Finals: “Sì, era importante per noi approcciare bene a questa partita, perché era una sfida molto probante in vista delle finali. Abbiamo giocato bene e nonostante il loro continuo variare formazioni ci siamo comportate bene rispondendo ad ogni loro novità. Credo che possiamo ritenerci soddisfatte e pronte a dare sempre di più. Nel secondo set le avversarie sono state brave a metterci in difficoltà mettendo in campo un’ottima pallavolo a cui però abbiamo risposto rimettendoci a posto, curando i dettagli e chiudendo il match con efficacia e sicurezza. Domani con la Serbia non sarà semplice ma dovremo approcciare al meglio volendo ottenere il miglior piazzamento possibile in vista delle Finals”.

Infine è intervenuta anche Alessia Orro, contenta della sua e della prestazione di squadra: “Abbiamo giocato una bella partita, credo che si sia assitito ad una bella pallavolo. Per noi era importante perché affrontavamo un avversario molto forte che ci prepara a quello che affronteremo tra una settimana circa a Bangkok nelle finali. Sono molto felice perché abbiamo assistito ad una partita esaltante, abbiamo messo a segno una vittoria bella e pesante giocando bene muro-difesa e reagito ai loro tanti cambi di formazione. Chiaramente dobbiamo e possiamo ancora migliorare tanto, lavoriamo sodo per arrivare a livelli altissimi perché ci attendono le Finals e poi i Giochi Olimpici. Speriamo di continuare così per compiere un nuovo step di crescita”.