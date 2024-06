Calcio, è morto Kevin Campbell: l’ex Arsenal ed Everton aveva 54 anni

È morto all’età di 54 anni Kevin Campbell, ex calciatore di Arsenal ed Everton. Ricoverato in ospedale alla fine di maggio per una malattia, meno di un mese dopo è deceduto. “Siamo devastati nell’apprendere che il nostro ex attaccante Kevin Campbell è morto dopo una breve malattia. Kevin era adorato da tutti nel club. Tutti noi pensiamo ai suoi amici e alla sua famiglia in questo momento difficile. Riposa in pace, Kevin” ha scritto sui social l’Arsenal.

Anche l’Everton si è unito al ricordo: “Tutti all’Everton sono profondamente rattristati dalla morte del nostro ex attaccante Kevin Campbell all’età di soli 54 anni. Non solo un vero eroe di Goodison Park e icona del calcio inglese, ma anche una persona incredibile, come saprà chiunque lo abbia incontrato. RIP, SuperKev“.