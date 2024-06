Italia-Serbia 3-1, Velasco: “Bella prova, ma per Parigi serve un ulteriore step di crescita”

Intervenuto al termine di Italia-Serbia, ultimo match della fase preliminare di VNL 2024, il ct azzurro Julio Velasco ha commentato la vittoria per 3-1: “E’ stata una partita complicata contro un’avversaria che ha giocato davvero bene. Ivanovic, ad esempio, è stata molto brava mentre noi siamo state un po’ impacciate, forse per la qualificazione già raggiunta e il successo contro gli Stati Uniti. Tuttavia non ho voluto cambiare nel momento di difficoltà perché volevo che fossero le ragazze che solitamente giocano meno ad uscire da questa situazione. E posso dire che ci sono riuscite, seppur non giocando benissimo“. Poi ancora delle lodi alle azzurre: “Hanno difeso su tutto e in alcuni frangenti hanno trovato le contromisure giuste per conquistare il match. Al di là della prestazione, credo che sia stata una bella prova nonché un’esperienza importante in chiusura di settimana“.

In vista delle Finals, invece: “Arriviamo ancora in formazione perché di tempo per lavorare insieme in un determinato modo ne abbiamo avuto poco. Ci serve del tempo, fermo restando dei progressi fatti, ma è evidente che in ottica Parigi dovremo fare un ulteriore step di crescita, sia a livello di squadra che individuale. A tal proposito, le Finals ci aiuteranno perché saranno un test probante“.