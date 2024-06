Jannik Sinner pronto per Halle da numero uno: “Nei primi giorni dovrò abituarmi all’erba”

“È speciale per me. Non giocherò tanti tornei sull’erba, solo questo e Wimbledon. Ma è bello tornare sull’erba, è molto diverso rispetto a terra e cemento. I primi giorni devi abituarti agli spostamenti, il che è difficile. Poi, puoi affrontare nei primi turni un giocatore che ha già feeling sulla superficie”. Lo ha detto Jannik Sinner in un’intervista ai canali ufficiali dell’ATP a due giorni dal debutto al torneo di Halle, in cui per la prima volta giocherà con lo status di numero uno al mondo. Qui l’altoatesino preparerà Wimbledon: “Mi hanno dato una wild card per le qualifiche, quindi sono felice di essere di nuovo qui. Può solo aiutare, aumenta la fiducia per Wimbledon”.

E sulle Olimpiadi: “Sarà un momento unico e speciale della mia carriera, i miei primi Giochi Olimpici. Non vedo l’ora di incontrare altri atleti, vedere come si allenano e conoscerli. La squadra italiana sarà piuttosto numerosa ed è un onore farne parte. Non vedo l’ora”.