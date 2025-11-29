La fase a gironi della Nba Cup si chiude con i verdetti per i quarti di finale. I Lakers travolgono Dallas con Reaves e Doncic protagonisti, percorso netto anche per i Thunder, che piegano Phoenix nel finale. A Est avanzano Magic e Magic imbattuti, Knicks e Heat si prendono gli ultimi due slot “di coppa”.

Nella notte italiana, le partite della regular season Nba hanno assegnato anche gli ultimi pass per i quarti di finale della Nba Cup, delineando il tabellone delle otto squadre che proseguiranno il cammino nella competizione “di coppa”.

A Ovest, i Los Angeles Lakers non hanno rallentato nonostante la qualificazione già conquistata: contro i Dallas Mavericks è arrivata la quarta vittoria in quattro gare per 129-119, con Austin Reaves superlativo (38 punti) e il grande ex Luka Doncic formato extralusso (35 punti, 11 assist), trascinatore nella serata che ha sancito il dominio del girone gialloblù. Prestazione di classe, ritmo alto, gestione da squadra che arriva ai playoff con le idee già in ghiaccio.

Striscia perfetta anche per gli Oklahoma City Thunder, campioni in carica della Nba Cup: il match contro i Phoenix Suns si è trasformato in un braccio di ferro vero, con Phoenix capace di mandare sei giocatori in doppia cifra. La rimonta di Devin Booker (21 punti, 8 rimbalzi, 6 assist) si spegne però nell’ultima curva del quarto quarto. Alla fine il risultato sorride a Oklahoma per 123-119, con 37 punti e 8 assist del solito Shai Gilgeous-Alexander, decisivo come sempre quando si alza la pressione. Phoenix strappa comunque la qualificazione come miglior seconda del girone, pronta a un nuovo testa-a-testa ai quarti.

Spurs corsari a Denver, un Vassell da 35 ne scrive il finale

Gli avversari dei Lakers ai quarti saranno i San Antonio Spurs, che hanno superato la prova da dentro-o-fuori sul campo dei Denver Nuggets, al termine di un altro finale incandescente: 139-136 per i texani, 139-136 il tabellone che premia la rimonta degli ospiti, capaci di recuperare 18 punti di svantaggio subiti nel terzo quarto, momento in cui Denver sembrava aver preso il largo. Il serbo Nikola Jokic chiude sfiorando la tripla doppia (21-9-10) e Jamal Murray ne mette 37, ma il protagonista della serata resta Devin Vassell, chirurgico nell’abbattere il gap: 35 punti con 7/9 da tre, percentuali altissime nell’assalto che ha ribaltato ogni inerzia.

Est, Magic e Magic da imbattuti. Knicks e Heat completano il lotto

Sul fronte Est avanzano ai quarti da imbattuti gli Orlando Magic, vittoriosi per 112-109 sui Detroit Pistons, confermando quanto di buono avevano messo a referto nell’avvio della Nba Cup. Stessa storia tecnica, sliding doors differenti: ai quarti sfideranno i Miami Heat, passati grazie alle sconfitte combinate di Detroit, Cleveland Cavaliers (130-123 contro gli Atlanta Hawks), con Giannis Antetokounmpo ritrovato (30-15-8) dopo quattro gare fuori per infortunio, assalto però non sufficiente per raddrizzare il giro della classifica dei buoni risultati.

A sfidare Toronto Raptors ai quarti saranno invece i New York Knicks, che hanno battuto 118-109 i Milwaukee Bucks nella seconda parte d’incontro, trascinati da Jalen Brunson (37 punti) e Josh Hart (19 punti, 15 rimbalzi) nel momento in cui si decide tutto: come un assalto da dentro-o-fuori, quando non si può sbagliare lo stone finale.