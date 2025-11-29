La scherma internazionale e nazionale incendia il 29 novembre con un calendario-fitto tra coppe giovanili, circuito Under 23 e prove paralimpiche. A Milano il Trofeo Pellegrino, in Italia riflettori su Samorin e Hammamet per gli Under 20, ma il cuore della giornata batte a San Lazzaro di Savena, hub della scherma paralimpica e non vedenti.

Un sabato di assalti tra Europa e Italia

Il 29 novembre 2025 diventa giornata-chiave per la scherma olimpica e paralimpica. Oltre 40 eventi tra palinsesto europeo e italiano, con incroci decisivi tra Coppa del Mondo Under 20, Circuito Europeo Under 23, gare cadetti e tornei paralimpici.

Coppa Under 20: fioretto e sciabola, sfide a Losail

Due le tappe giovanili-sul ghiaccio della Coppa del Mondo Under 20:

Fioretto maschile a Samorin (Slovacchia) , con l’Italia in corsa per ripetere il rush perfetto della precedente Nba Cup.

Sciabola femminile a Hammamet (Tunisia), in un confronto diretto che vale la testa del gruppo di coppa.

Circuito europeo Under 23: Oslo, dieci chilometri di pedana

A Oslo (Norvegia) spazio per la spada maschile nel Circuito Europeo Under 23, gara su 10 km simbolici per la crescita strutturale del vivaio.

Cadetti e prove italiane: la giornata “di legno” europea

In Serie C di scherma appuntamenti sparsi su pedane nazionali, con Italia pronta a un confronto futuro che guarda davvero al lungo periodo.

Due le grandi prove in Italia:

A Zevio (Verona) si è corsa la 2ª Prova Nazionale Master alle 6 armi , con oltre 2500 volontari simbolici tra tecnici e organizzatori-in crescita.

A San Lazzaro di Savena (Baventna) riflettori su: 1ª Prova Nazionale di spada Non Vedenti Fioretto e sciabola paralimpica Copertura integrale della giornata, esordio per il bilancio sociale istituzionale del club.



Milano svela i quarti del tifo con il Trofeo Pellegrino

A Milano si è imposto il Trofeo Pellegrino di spada maschile, torneo dentro-o-fuori che ha visto scendere in pedana i migliori talenti italiani.