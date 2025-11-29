Continua la Serie A e non solo: di seguito il programma completo di questo sabato 29 novembre con gli orari e dove vedere ogni evento.

Continua anche in questo sabato 29 novembre la 13ª giornata di Serie A e non solo. Per i motori sono previste oggi la Sprint Race e le qualifiche del GP del Qatar. Non mancheranno poi gli appuntamenti di Serie B e Serie C, così come gli eventi di volley, basket, rugby, pallanuoto e pallamano.

Sport in tv: il programma per questo sabato 29 novembre

05.00 CALCIO A 5 FEMMINILE (Mondiali) – Tanzania-Giappone (diretta streaming su Fifa+)

05.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Big Air maschile/femminile a Secret Garden, finali (diretta streaming su Discovery+)

07.00 JUDO – Grand Slam ad Abu Dhabi, terza giornata (diretta streaming su Judo Tv)

07.00 BMX RACING (Coppa del Mondo) – Park maschile/femminile a Sakai, semifinali (diretta streaming su Discovery+)

07.05 RALLY – Rally di Arabia Saudita, tre prove speciali (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena dalle ore 07.05 alle ore 08.00; diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Max dalle ore 11.00 alle ore 12.30; diretta streaming integrale su DAZN; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 07.05 alle ore 08.00 e dalle ore 11.00 alle ore 12.30)

07.30 CALCIO A 5 FEMMINILE (Mondiali) – Nuova Zelanda-Portogallo (diretta streaming su Fifa+)

08.00 RUGBY A 7 – Sevens Series maschile/femminile a Dubai (diretta streaming su HSBC SVNS)

08.55 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica classica maschile/femminile a Ruka, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

09.00 CURLING (Europei) – Finale per l’oro femminile: Scozia vs Svezia (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 2, Discovery+, DAZN, The Curling Channel)

09.15 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile a Innsbruck (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

10.00 CALCIO A 5 FEMMINILE (Mondiali) – Iran-Italia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Fifa+)

10.00 SPEED SKATING – Coppa del Mondo juniores, prima giornata (non è prevista diretta tv/streaming)

10.15 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Ruka, HS142 (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

11.00 VELA – SailGP ad Abu Dhabi, prima giornata (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube di SailGP)

11.25 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica classica maschile/femminile a Ruka, finali (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 11.45; diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

12.30 CALCIO A 5 FEMMINILE (Mondiali) – Panama-Brasile (diretta streaming su Fifa+)

13.00 VELA – Europei IGFoil, regate (diretta streaming sul canale YouTube di IQFoil)

13.15 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta femminile a Oestersund (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

13.15 BOB (Coppa del Mondo) – Monobob femminile a Innsbruck (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

13.35 SHORT TRACK – World Tour a Dordrecht, terza giornata (diretta streaming su Discovery+, canale YouTube di ISU)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Maiorca-Osasuna (diretta streaming su DAZN)

14.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Zebre-Cardiff (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CURLING (Europei) – Finale per l’oro maschile: Svizzera vs Svezia (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+, The Curling Channel)

14.00 SNOOKER – UK Championship, primo turno (diretta streaming su Eurosport 2 e DAZN dalle ore 14.45; diretta streaming integrale su Discovery+)

14.30 CALCIO (Serie C) – Lumezzane-Novara (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Renate-Arzignano (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Forlì-Bra (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Gubbio-Livorno (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Casertana-Cavese (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Picerno-Catania (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 RUGBY (Coppa Italia) – Padova-Mogliano (non è prevista diretta tv/streaming)

14.35 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Ruka, 10 km (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

14.45 PALLANUOTO (Serie A1) – Savona-Napoli (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO (Serie A) – Genoa-Verona (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Parma-Udinese (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Empoli-Bari (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Pescara-Padova (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Reggiana-Frosinone (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Avellino (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Venezia-Mantova (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Qualificazioni Europei U19) – Italia-Bielorussia (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Quinto-Telimar (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 F1 – GP Qatar, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Active Network-Sandro Abate (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-St. Pauli (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Werder Brema-Colonia, Hoffenheim-Augsburg, Union Berlino-Heindeheim (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 CALCIO (HNL croata) – Hajduk Spalato-Varazdin (diretta streaming su Como Tv)

15.30 PALLAMANO (Serie A) – Albatro-Cingoli (diretta streaming su Pallamano Tv)

15.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Cuneo-Novara (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

15.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Ortigia-Pro Recco (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Genova-Civitavecchia (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brentford-Burnley (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Leeds (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Sunderland-Bournemouth (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: De Akker-Brescia, Roma-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Brizz-Plebiscito Padova (non è prevista diretta tv/streaming)

16.05 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS142 maschile a Ruka, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

16.10 RUGBY (Test Match) – Galles-Sudafrica (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Barcellona-Alaves (diretta streaming su DAZN)

16.55 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta maschile a Oestersund (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Monaco-PSG (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Ekipe Orizzonte Catania-Terrassa (diretta streaming su European Aquatics Tv)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Sant Andreu-Roma (diretta streaming su European Aquatics Tv)

17.05 KARATE – Mondiali, terza giornata (diretta streaming sul canale YouTube di WKF)

17.15 CALCIO (Serie B) – Catanzaro-Virtus Entella (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

17.20 F2 – GP Qatar, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Ospitaletto-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Albinoleffe (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pineto-Ravenna (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Altamura-Sorrento (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Crotone-Giugliano (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

18.00 CALCIO (Serie A) – Juventus-Cagliari (diretta streaming su DAZN)

18.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Copper Mountain, prima manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

18.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS105 femminile a Falun, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Tortona-Roseto (diretta streaming su Flima Tv)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Olympic Roma-Salerno (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Chiaravalle-Bolzano, Conversano-Cologne (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Mondiali) – Quattro partite: Angola-Corea del Sud, Brasile-Cechia, Romania-Giappone, Svizzera-Senegal (diretta streaming su IHF Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Erice-Teramo (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Fortitudo Pomezia-Saviatesta Mantova (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Everton-Newcastle (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Levante-Athletic Bilbao (diretta streaming su DAZN)

18.30 VOLLEY (Serie A2) – Sorrento-Ravenna (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Cassano-Eppan (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Mestrino-Casalgrande Padana (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Euro Cup) – Trieste-Keruleti (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Rapallo-Vouliagmeni (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.45 CALCIO (Premiership scozzese) – Kilmarnock-Dundee United (diretta streaming su Como Tv)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Paris FC-Auxerre (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Nacional-Benfica (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Trieste-Merano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 F1 – GP Qatar, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

19.30 PALLAMANO (Serie A) – Brixen-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 CALCIO (Serie B) – Palermo-Carrarese (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

20.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – New York Rangers-Tampa Bay Lightning (diretta streaming su DAZN)

20.00 VOLLEY (Superlega) – Monza-Piacenza (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.00 PALLAMANO (Serie A) – Pressano-Fasano (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Perugia-Conegliano (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.30 PALLAMANO FEMMINILE (Mondiali) – Quattro partite: Croazia-Danimarca, Cuba-Svezia, Iran-Ungheria, Kazakhstan-Norvegia (diretta streaming su IHF Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Milan-Lazio (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Copper Mountain, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Tottenham-Fulham (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Oviedo (diretta streaming su DAZN)

21.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Colorado Avalanche-Montreal Canadiens (diretta streaming su DAZN)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Marsiglia-Tolosa (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.00 GOLF (DP World Tour) – Australian PGA Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 00.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 00.00)

22.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Seattle Kraken-Edmonton Oilers (diretta streaming su DAZN)

22.00 CALCIO (Copa Libertadores, finale) – Palmeiras-Flamengo (diretta streaming su Como Tv)

23.00 BASKET (NBA) – Minnesota Timberwolves-Boston Celtics (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)