Pecco Bagnaia è reduce dalla stagione probabilmente più brutta della sua carriera. E arrivano dichiarazioni riguardo il suo futuro.

La stagione di Pecco Bagnaia si è conclusa nel peggiore dei modi, con una scivolata e caduta nel Gran Premio di Valencia, poche curve dopo l’inizio di una gara che lo vedeva partire comunque dalle retrovie. Il pilota italiano ha perso nettamente il confronto con il compagno di squadra Marc Marquez, dominatore della stagione nonostante lo stop a 2-3 Gran Premi dalla fine. Non c’è stata storia e Bagnaia ha mostrato raramente in questo 2025 il suo talento.

Futuro Bagnaia, il pilota fa chiarezza

Dopo questa stagione sono aumentati grandi rumors riguardo un possibile addio di Bagnaia e il pilota ha voluto spiegare alcune cose riguardo il suo futuro e Pecco ha spiegato ai media la sua situazione: “Onestamente non riesco a dare una valutazione che non sia disastrosa a questa stagione”. e ha spiegato che quest’anno anche nell’ultimo gran premio è andata malissimo con una caduta dopo tre curve.

Bagnaia ha il contratto in scadenza nel 2026 ma spera nel rinnovo il prima possibile: “Io voglio continuare con Ducati, è la mia ambizione. Ho iniziato con loro e mi hanno dato la possibilità di vincere due titoli, insieme abbiamo migliorato la moto e vorrei finire la mia carriera con loro”, la chiosa finale del pilota.