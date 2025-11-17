Alcuni giocatori dell’Inter non stanno mantenendo le attese ed esplode la polemica a poche ore dal match ufficiale.

Tra pochi giorni l’Inter è attesa ad un delicato match per la sua stagione, il tanto atteso derby di Milano. Dopo aver perso i big match contro Napoli e Juventus i nerazzurri non possono sbagliare e sono chiamati a far bene nel primo derby della Madonnina per Cristian Chivu. Milan e poi Atletico Madrid, due sfide molto importanti per il proseguo della stagione ma intanto non ci sono buoni segnali all’orizzonte. Anzi alcuni giocatori nerazzurri sono finiti nelle ultime ore nel mirino.

Caos Inter, è bufera dopo la Nazionale: prestazioni molto deludenti

L’Inter è ormai uno dei club più importanti a livello nazionale e internazionale ed i suoi giocatori sono costantemente sotto osservazione. Ad esempio nelle ultime ore alcuni giocatori dell’Inter sono finiti nel mirino per le proprie prestazioni contro la Norvegia con l’Ital-Inter (tanti i nerazzurri in campo) che hanno terminato con una vera e propria figuraccia e li hanno visti in diretta mondiale. Un 4 a 1 perentorio e tanti giocatori nerazzurri nel mirino per una prestazione opaca.

L’edizione odierna del Corriere della Sera ha messo nel mirino alcuni giocatori come Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Davide Frattesi, tutti al centro dell’attenzione per una prestazione molto deludente. Da un lato Barella è apparso scarico ed ha perso quasi sempre il confronto con gli avversari a centrocampo norvegesi, Bastoni invece in Nazionale va spesso incontro a figuracce ed anche ieri fece errori gravi in fase di impostazione e marcatura.

Bastoni ha sbagliato su due gol ma allo stesso tempo occhio alla situazione di Frattesi quest’anno deludente sia con il club che con la Nazionale e che ha visto non pagare il passaggio da Simone Inzaghi a Cristian Chivu.