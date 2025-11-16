Tutte le competizioni nazionali di tiro a volo saranno trasmesse in streaming gratuito su Sportface TV.

Il tiro a volo, disciplina sportiva olimpica che tanto lustro e medaglie ha portato allo sport italiano approda su Sportface TV. È stato ufficializzato nella sala delle cerimonie del CONI ieri l’accordo per la diretta in streaming di tutte le competizioni nazionali della Federazione Tiro al Volo presieduta da Luciano Rossi.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sportface TV, la piattaforma OTT dedicata allo sport italiano arricchisce il suo bouchet di contenuti. Grazie a questa importante partnership, infatti, il catalogo di Sportface TV si arricchisce di nuovi eventi sportivi, offrendo agli appassionati un accesso più ampio, semplice e digitale alle gare federali, con una copertura continuativa durante tutta la stagione.

La piattaforma, oggi disponibile sugli store Apple iOS e Android.

“SportFace vuole essere la casa dello sport italiano – ha dichiarato il Presidente di Sportface Alessandro Picardi, dove coccolare tutti gli utenti appassionati delle varie discipline sportive che potranno seguire da casa le gare del proprio sport preferito per continuare a divertirsi ed emozionarsi insieme a questi grandi atleti italiani che danno lustro allo sport e all’Italia.”

“Sarà la casa anche degli atleti – per il Ceo di Sportface Antonio Palmieri – che potranno essere accompagnati nel racconto quotidiano della loro passione e dedizione alla causa azzurra.”

Per il Presidente della FITAV Luciano Rossi “questo accordo è motivo di orgoglio perché proietta finalmente in diretta streaming tutti gli eventi di tiro al volo che hanno da sempre tanto seguito ma pochi sbocchi diffusivi.”

Sportface TV, conferma così il proprio impegno nel raccontare e promuovere lo sport italiano attraverso un ecosistema crossmediale innovativo e accessibile per tutti a costi zero per l’utente.