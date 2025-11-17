Dal 20 al 23 novembre l’Italia della scherma in carrozzina apre la stagione 2025/26 con nove atleti e tre prove a squadre Open.

La Nazionale azzurra di scherma in carrozzina riparte dalla Thailandia, sede da giovedì 20 a domenica 23 novembre della prima tappa di Coppa del Mondo Paralimpica della stagione 2025/2026. Sarà Nakhon Ratchasima a ospitare il weekend del circuito iridato che segue il Mondiale di Iksan dove l’Italia lo scorso settembre ha conquistato ben 10 medaglie chiudendo al secondo posto nella speciale classifica per Nazioni alle spalle soltanto della Cina.

Sono nove gli atleti convocati che saliranno sulle pedane della “Spadt Convention Hall”, guidati dai Commissari tecnici Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada. I prescelti per la trasferta thailandese sono Mattia Galvagno, Michele Massa, Edoardo Giordan, Andrea Jacquier, Luca Platania ed Emanuele Lambertini per le gare individuali maschili; Andreea Mogos, Julia Markowska e Sofia Garnero per le competizioni femminili.

Nell’ultima giornata ci sarà spazio anche per le prove a squadre delle tre armi con la formula Open, che prevede ogni Team composto da due uomini e due donne.

Rispetto al Mondiale in Corea, nella tappa di Nakhon Ratchasima non saranno presenti Matteo Betti, Loredana Trigilia e Gianmarco Paolucci, che d’intesa con i CT hanno usufruito di un periodo di recupero dopo le fatiche – e le medaglie – della spedizione iridata, per preparare al meglio gli appuntamenti successivi. Mancherà anche Leonardo Rigo, non essendo previste le gare della sua categoria C.

Al fianco degli azzurri, oltre ai tre Commissari tecnici, saranno presenti in Thailandia il medico Nicolò Piacentini e il fisioterapista Christian Lorenzini.

Coppa del Mondo Paralimpica | Nakhon Ratchasima (Thailandia), 20-23 novembre 2025

20 novembre

Fioretto maschile Cat. A – Luca Platania, Emanuele Lambertini, Mattia Galvagno

Sciabola femminile Cat. B – Julia Markowska, Andreea Mogos

Fioretto maschile Cat. B – Michele Massa

Sciabola femminile Cat. A

21 novembre

Spada femminile Cat. B – Julia Markowska

Sciabola maschile Cat. A – Mattia Galvagno, Edoardo Giordan

Spada femminile Cat. A – Sofia Garnero

Sciabola maschile Cat. B – Andrea Jacquier

22 novembre

Fioretto femminile Cat. B – Andreea Mogos

Spada maschile Cat. A – Luca Platania, Emanuele Lambertini, Edoardo Giordan

Fioretto femminile Cat. A – Sofia Garnero

Spada maschile Cat. B – Michele Massa, Andrea Jacquier