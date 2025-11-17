Ultima giornata tra Team Pursuit, 500 metri e Mass Start: Pergher 16ª, caduta per il terzetto maschile e Rossi ancora in crescita in Division B.

Si è conclusa nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 novembre la tappa inaugurale della Coppa del Mondo di pattinaggio velocità su pista lunga, disputata sul ghiaccio dell’Utah Olympic Oval di Salt Lake City (USA). Nell’ultima giornata del “Day-3” sono andate in scena le Team Pursuit, la seconda sessione dei 500 metri e le Mass Start, con gare suddivise tra Division A (élite mondiale) e Division B (livello cadetto con possibilità di promozione).

DIVISION A

Mass Start femminile

Prova combattuta e ricca di strappi, vinta dall’americana Mia Manganello davanti alla canadese Maltais e all’olandese Kerkhoff. L’azzurra Francesca Lollobrigida (C.S. Aeronautica) ha chiuso con un ottimo 7° posto, miglior piazzamento italiano di giornata.

Mass Start maschile

Fuga decisiva e vittoria per l’olandese Jorrit Bergsma, che sorprende tutti i big. Gli italiani chiudono nella pancia del gruppo: Daniele Di Stefano (Fiamme Oro) è 9°, Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) 14°.

500 metri femminili

Dopo il record italiano stabilito ieri (37″29), Serena Pergher (Fiamme Oro) è 16ª nella seconda sessione con 37″45.

Team Pursuit maschile

Grande attesa per il terzetto composto da Ghiotto, Giovannini e Malfatti, ma una caduta di Malfatti al quinto giro compromette la prova: Italia 8ª.

Team Pursuit femminile

Il trio formato da Lollobrigida, Marletti e Rossi termina anch’esso 8°, fermando il cronometro a 3’05″05.

DIVISION B

500 metri femminili

Giornata positiva per le italiane: Maybritt Vigl (C.S. Carabinieri) sigla il nuovo personale con 38″19, chiudendo 13ª. Giorgia Aiello (Cardano Skating) è 25ª in 39″07.

500 metri maschili

Replica della seconda giornata: Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle) ancora 14° in 34″70, mentre David Bosa (Fiamme Oro) chiude 20° in 34″99.

Mass Start femminile

Nella gara della Division B, Linda Rossi si piazza in sesta posizione.

Il circuito internazionale tornerà in pista già nel prossimo weekend con la seconda tappa di Coppa del Mondo, ospitata sul ghiaccio canadese di Calgary.