L’altoatesino trionfa in due set contro lo spagnolo e chiude una stagione straordinaria: quattro finali Slam, due Major vinti e secondo posto nel ranking mondiale.

Jannik Sinner conquista per il secondo anno consecutivo le ATP Finals, confermandosi padrone assoluto del Pala Alpitour. Dodici mesi dopo il successo su Taylor Fritz, l’altoatesino replica l’impresa battendo Carlos Alcaraz in una finale ad altissima intensità chiusa 7-6(4) 7-5 in due ore e 15 minuti.

Una sfida vibrante, decisa nei dettagli: Sinner mantiene lucidità nei momenti chiave, domina nei turni di battuta più delicati e piazza l’allungo definitivo nel finale del secondo set, quando strappa il servizio allo spagnolo e va a prendersi il titolo tra l’ovazione del pubblico di Torino.

Un 2025 irripetibile

Nonostante i tre mesi di stop per il caso Clostebol, la stagione di Sinner resta da incorniciare. L’azzurro ha raggiunto tutte e quattro le finali Slam, vincendone due, e ha arricchito il suo palmarès con il Masters 1000 di Parigi e due ATP 500, a Pechino e Vienna. Risultati che lo portano a chiudere l’anno al secondo posto del ranking ATP, a soli 550 punti da Alcaraz, che però ha disputato più tornei.

Un finale di stagione da campione, che conferma Sinner tra i riferimenti assoluti del tennis mondiale.