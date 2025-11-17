Una giornata abbastanza ‘povera’ quella che riguarda oggi, lo sport in tv non vede cosi tanti avvenimenti.

Da un lato è dovuto al fatto che non vi sono tante gare, dall’altro che inizia la settimana e almeno per oggi non ci sono tanti avvenimenti con il tennis che vedrà in campo solo la Billie Jean Cup e scenderanno in campo le Nazionali di calcio per gli ultimi match validi per le qualificazioni di squadre europee ai Mondiali. Almeno un paio di match saranno comunque decisivi.

Sport in tv oggi, grande attesa per Germania-Slovacchia

Tra i match più interessanti oggi per quel che riguarda lo sport in tv occhio a Germania-Slovacchia dove gli ospiti con una vittoria regalerebbero una clamorosa sorpresa mandando la Nazionale tedesca ai Playoff. In serie A di basket grande attesa per il big match tra Treviso e la Virtus Bologna e una serie di sfide intense. Ecco il programma odierno dello sport in tv:

00.30 Beach volley, Mondiali: quarta giornata, fase a gironi (alle 5.30 Scampoli/Bianchi-Tina/Anastasija, alle 10.00 Gottardi/Orsi Toth-Donlin/Denaburg) – Diretta streaming su VBTV

15.00 Calcio, Elite League U20: Germania-Italia – Diretta streaming su Vivo Azzurro TV

20.00 Basket, Serie A: Treviso-Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su LBA TV, Sky Go e NOW

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Germania-Slovacchia – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go e NOW

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Irlanda del Nord-Lussemburgo – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Malta-Polonia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Montenegro-Croazia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Olanda-Lituania – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Cechia-Gibilterra – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NO