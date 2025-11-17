Una settimana di sfide imperdibili: sei partite NBA, Eurolega ed Eurocup in esclusiva e il meglio della Serie A Unipol

Dal 17 al 23 novembre Sky e NOW accendono una delle settimane più ricche della stagione cestistica: NBA, Serie A Unipol, Eurolega ed Eurocup saranno protagoniste con dirette, studi prepartita e una copertura editoriale completa.

NBA – Regular Season 2025/26

La stagione NBA entra nel vivo e Sky propone sei partite in diretta, con repliche commentate e un approfondimento costante garantito da Sky Sport 24, NOW e skysport.it.

Notte lunedì 17 → martedì 18 novembre

Cleveland – Milwaukee, ore 1:00

Sky Sport Basket e NOW – commento originale

Notte martedì 18 → mercoledì 19 novembre

Atlanta – Detroit , ore 2:00

Sky Sport Basket e NOW – commento originale

Portland – Phoenix , ore 5:00

Sky Sport Basket e NOW – commento originale

Portland – Phoenix (repliche), ore 11:00 e 15:30

Bonfardeci – Bevacqua

Notte mercoledì 19 → giovedì 20 novembre

Miami – Golden State , ore 1:00

Sky Sport Basket e NOW – commento originale

Miami – Golden State (repliche), ore 11:00 e 16:00

Tranquillo – Soragna

Dallas – New York, ore 3:30

Sky Sport Basket e NOW – commento originale

Sabato 22 novembre

Orlando – New York, ore 23:00

Sky Sport Basket e NOW – Fumagalli/Pessina

Eurolega – 12ª giornata

Una settimana di altissimo livello per le italiane EA7 Milano e Virtus Bologna, impegnate nella 12ª giornata della Turkish Airlines EuroLeague.

Giovedì 20 novembre

Efes Istanbul – Barcellona , ore 18:30

Sky Sport Arena e NOW – Solaini

EA7 Milano – Hapoel Tel Aviv, ore 20:30

Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW – prepartita dalle 20 – De Rosa/Macchi

Venerdì 21 novembre

Olympiacos – Paris , ore 20:15

Sky Sport Max e NOW – Fumagalli

Virtus Bologna – Maccabi Tel Aviv, ore 20:30

Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW – Solaini/Meneghin

Eurocup – 8ª giornata

Due impegni importanti per le italiane, con Venezia e Trento in campo nella BKT EuroCup.

Martedì 18 novembre

Dolomiti Energia Trento – Niners Chemnitz, ore 20:00

Sky Sport Basket e NOW – Redi

Mercoledì 19 novembre

Umana Reyer Venezia – Baxi Manresa, ore 20:00

Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW – Destro

Serie A Unipol – 9ª giornata

Il massimo campionato italiano propone due match di grande interesse, entrambi in diretta su Sky Sport Basket.

Sabato 22 novembre

Trento – Treviso, ore 18:15

Sky Sport Basket e NOW – De Rosa/Macchi

Domenica 23 novembre