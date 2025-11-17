La settimana del grande basket su Sky e NOW: NBA, Eurolega, Eurocup e Serie A
Una settimana di sfide imperdibili: sei partite NBA, Eurolega ed Eurocup in esclusiva e il meglio della Serie A Unipol
Dal 17 al 23 novembre Sky e NOW accendono una delle settimane più ricche della stagione cestistica: NBA, Serie A Unipol, Eurolega ed Eurocup saranno protagoniste con dirette, studi prepartita e una copertura editoriale completa.
NBA – Regular Season 2025/26
La stagione NBA entra nel vivo e Sky propone sei partite in diretta, con repliche commentate e un approfondimento costante garantito da Sky Sport 24, NOW e skysport.it.
Notte lunedì 17 → martedì 18 novembre
Cleveland – Milwaukee, ore 1:00
Sky Sport Basket e NOW – commento originale
Notte martedì 18 → mercoledì 19 novembre
Atlanta – Detroit, ore 2:00
Sky Sport Basket e NOW – commento originale
Portland – Phoenix, ore 5:00
Sky Sport Basket e NOW – commento originale
Portland – Phoenix (repliche), ore 11:00 e 15:30
Bonfardeci – Bevacqua
Notte mercoledì 19 → giovedì 20 novembre
Miami – Golden State, ore 1:00
Sky Sport Basket e NOW – commento originale
Miami – Golden State (repliche), ore 11:00 e 16:00
Tranquillo – Soragna
Dallas – New York, ore 3:30
Sky Sport Basket e NOW – commento originale
Sabato 22 novembre
Orlando – New York, ore 23:00
Sky Sport Basket e NOW – Fumagalli/Pessina
Eurolega – 12ª giornata
Una settimana di altissimo livello per le italiane EA7 Milano e Virtus Bologna, impegnate nella 12ª giornata della Turkish Airlines EuroLeague.
Giovedì 20 novembre
Efes Istanbul – Barcellona, ore 18:30
Sky Sport Arena e NOW – Solaini
EA7 Milano – Hapoel Tel Aviv, ore 20:30
Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW – prepartita dalle 20 – De Rosa/Macchi
Venerdì 21 novembre
Olympiacos – Paris, ore 20:15
Sky Sport Max e NOW – Fumagalli
Virtus Bologna – Maccabi Tel Aviv, ore 20:30
Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW – Solaini/Meneghin
Eurocup – 8ª giornata
Due impegni importanti per le italiane, con Venezia e Trento in campo nella BKT EuroCup.
Martedì 18 novembre
Dolomiti Energia Trento – Niners Chemnitz, ore 20:00
Sky Sport Basket e NOW – Redi
Mercoledì 19 novembre
Umana Reyer Venezia – Baxi Manresa, ore 20:00
Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW – Destro
Serie A Unipol – 9ª giornata
Il massimo campionato italiano propone due match di grande interesse, entrambi in diretta su Sky Sport Basket.
Sabato 22 novembre
Trento – Treviso, ore 18:15
Sky Sport Basket e NOW – De Rosa/Macchi
Domenica 23 novembre
Trieste – EA7 Milano, ore 16:00 (prepartita dalle 15:30)
Sky Sport Basket e NOW – Solaini/Meneghin