L’azzurra firma il suo miglior punteggio in carriera e sfiora il podio per soli quattro decimi: vincono Alysa Liu e Rinka Watanabe.

Si è conclusa a Lake Placid (USA) l’ultima giornata di Skate America, quinta tappa dell’ISU Grand Prix 2025, il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura. Domenica 16 novembre, sul ghiaccio della storica 1980 Herb Brooks Arena, è andata in scena la gara femminile, che ha visto tra le protagoniste l’azzurra Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro).

Reduce da uno short program di altissimo livello, chiuso con il nuovo primato personale nel segmento (69.69) e la terza posizione provvisoria, la ventitreenne trentina ha confermato il suo eccellente stato di forma anche nel programma libero. Gutmann ha pattinato con sicurezza e pulizia, ottenendo 134.60 punti, migliorando il totale complessivo a 204.29, nuovo record personale.

Un risultato straordinario che l’ha portata a un passo dal podio: la georgiana Anastasia Gubanova ha infatti conquistato il terzo posto per appena quaranta centesimi (204.69). Il successo finale è andato alla statunitense Alysa Liu (214.27), seguita dalla giapponese Rinka Watanabe (210.96).

Con Skate America giunge al termine la quinta tappa del Grand Prix: l’ultima, prima delle Finali, si disputerà a Helsinki dal 21 al 23 novembre. Solo dopo l’appuntamento finlandese verrà definita la lista ufficiale degli atleti qualificati alle Finali di Nagoya, in programma dal 4 al 7 dicembre.