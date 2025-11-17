Jannik Sinner ha terminato la stagione al numero due al mondo ma comunque ottenendo una serie incredibile di risultati.

Il numero due al mondo Jannik Sinner ha concluso la stagione nel migliore dei modi. Il fenomeno azzurro ha battuto in finale Carlos Alcaraz a Torino ed ha confermato cosi il titolo vinto lo scorso anno. Due set arrivati in maniera netta, un match vinto dopo oltre due ore di battaglia con il risultato di 7-6;7-5 ed una gara che lo ha visto lottare sempre e fino alla fine. Un gran bel match e la ‘Finale’ tra i due dopo due Slam a testa in questa stagione con l’azzurro che ha vinto il quinto titolo messo in palio nello scontro tra titani.

Prize money da urlo per Sinner, Jannik incassa molto più di Alcaraz

Una stagione atipica visto i problemi legati alla sospensione per il caso Clostebol ma Jannik Sinner ha lottato fino alla fine ed ha concluso l’annata nel migliore dei modi vincendo Vienna, Parigi ed ora Torino. Senza dimenticare poi il ricco montepremi dell’esibizione araba al Six Kings Slam, vinta per la seconda volta in due anni. E nel 2025 Sinner è stato il tennista che ha incassato di più con un ricco prize Money.

Nel torneo di fine anno di Torino Sinner ha incassato oltre 5 milioni di dollari ma nel complesso Jannik Sinner ha incassato ben 25 milioni di dollari di incassi solo dal montepremi per i tornei del 2025, ben oltre rispetto ai 17 incassati dal numero uno al mondo e suo grande rivale Carlos Alcaraz. E inoltre va sottolineato che queste cifre non tengono conto dei soldi incassati dagli sponsor per un 2025 davvero ricchissimo, sia di soddisfazioni che dal punto di vista economico.