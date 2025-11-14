La FITAV inaugura il nuovo canale tematico realizzato con Sportface con una diretta speciale: sabato 15 novembre alle 18.30 va in scena #iosonofitav, appuntamento che presenterà iniziative e contenuti esclusivi dedicati al mondo del tiro a volo. Accesso gratuito tramite registrazione sulla piattaforma.

È tutto pronto per il debutto ufficiale di Tiro a Volo TV, il nuovo canale tematico creato dalla Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV) in collaborazione con Sportface. Un progetto digitale pensato per raccontare in modo moderno, continuo e coinvolgente tutto ciò che riguarda il tiro a volo: eventi, live, atleti, iniziative e retroscena della vita federale.

L’esordio avverrà sabato 15 novembre alle ore 18.30 con l’evento #iosonofitav, trasmesso in diretta sulla piattaforma Sportface. Un appuntamento pensato per segnare l’inizio di una nuova stagione comunicativa, durante il quale saranno presentati nuovi progetti, contenuti esclusivi e iniziative innovative dedicate alla crescente community FITAV.

Per assistere alla diretta sarà sufficiente registrarsi gratuitamente al portale Sportface e collegarsi alla live all’orario indicato. Un format accessibile e immediato, pensato per raggiungere appassionati, atleti e curiosi.

Con Tiro a Volo TV, la FITAV compie un passo deciso verso una comunicazione più moderna e integrata, offrendo una finestra permanente su uno sport che ha portato prestigio e medaglie all’Italia in campo internazionale.