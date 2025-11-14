Italia–Sudafrica in diretta dall’Allianz Stadium sabato 15 novembre alle 13.40 su Sky Sport Arena e NOW. Pre partita con Dominguez e De Rossi, poi una lunga maratona di rugby con quattro match internazionali e le semifinali delle Nitto ATP Finals.

Torino si prepara a vivere una delle giornate sportive più intense dell’anno. Tra le Nitto ATP Finals e la Quilter Nations Series, sabato 15 novembre sarà una festa continua per gli appassionati, con un palinsesto ricchissimo tutto in diretta su Sky e NOW.

Il piatto forte della giornata è senza dubbio la sfida tra Italia e Sudafrica, i campioni del mondo di rugby. L’Allianz Stadium farà da cornice a un match di altissimo livello, con diretta su Sky Sport Arena e NOW a partire dalle 13.40.

Il collegamento inizierà alle 13, con un ampio pre partita affidato alle leggende del rugby azzurro Diego Dominguez e Andrea De Rossi, chiamati ad analizzare temi, tattiche e chiavi del match. A bordocampo le interviste con Moreno Molla, mentre la telecronaca sarà curata da Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti. Spazio poi al post gara con commenti e il racconto dei protagonisti.

La giornata, però, non si ferma qui. Torino è infatti il cuore pulsante anche del grande tennis mondiale, con le semifinali del singolare e del doppio delle Nitto ATP Finals, in diretta su Sky Sport Tennis e NOW dalle 11.30. Un intreccio unico tra i migliori campioni della palla ovale e del circuito ATP.

Il sabato si completa con un vero e proprio tour mondiale del rugby:

Inghilterra–All Blacks alle 16.10 su Sky Sport Arena e NOW

Galles–Giappone alle 18.40 su Sky Sport Arena e NOW

Irlanda–Australia alle 21.10 su Sky Sport Arena e NOW

Francia–Fiji alle 21.10 su Sky Sport Mix e NOW

Il weekend si chiude domenica 16 novembre con Scozia–Argentina alle 16.10 su Sky Sport Max e NOW.

Durante tutto il mese dedicato alle Quilter Nations Series, Sky offrirà aggiornamenti costanti su Sky Sport 24, con highlights, interviste e approfondimenti, oltre alla copertura completa su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili ufficiali di @SkySport.

Un weekend che unisce rugby e grande tennis, trasformando Torino nella capitale internazionale dello sport.