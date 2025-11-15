Pogacar è l’assoluto dominatore del circuito ciclistico. Nel 2025 è stato cosi ma occhio a cosa accadrà in futuro.

Tadej Pogacar vince e convince ed è ormai il dominatore all’interno del mondo del ciclismo. Nessuno sembra in grado di impensierirlo e vige quasi la rassegnazione con gli avversari che cercano di evitare le gare segnate dallo sloveno sul proprio registro. L’unico che ci prova è Jonas Vingegaard mentre dietro c’è praticamente il silenzio con il campione che ha seminato letteralmente il vuoto. E gli appassionati si chiedono fin quanto durerà tutto ciò.

Un Pogacar dominante e parole al miele per il campione: nessuno se lo aspettava

Nonostante è un dominatore totale del circuito Tadej Pogacar non ha nemici ed anzi tra gli avversari ci sono persino suoi fan. D’altronde lui sta riportando interesse in questo sport e questo è un bene per tutti. Il 23enne ciclista Mathias Vacek è tra i prospetti più interessanti del circuito ma parlando all’emittente Livesport ha avuto un atteggiamento molto chiaro per quel che riguarda Pogacar, ecco le sue parole nello specifico:

“Non si corre contro di lui, si corre dietro di lui” la rivelazione del giovane ciclista che poi prosegue con grande onestà: “Lui fa le sue cose in testa, le possibilità di batterlo sono scarse. Ma solo nelle classiche Van der Poer e Van Aert lottano con lui. Tadej ha una squadra forte ma quello che mostra è incredibile. E’ bello da vedere, sono un suo tifoso” le parole del rivale che quasi scioccano l’avversario.