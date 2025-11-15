Ancora grosse polemiche da parte del presidente del Napoli per quello che è accaduto durante la sosta per le Nazionali.

Tempo di sosta per le Nazionali in questo weekend e questa settimana non è esente da polemiche con gli infortuni a tenere banco, specialmente in casa Napoli. Dopo Lukaku e De Bruyne è il tempo di Frank Zambo Anguissa, centrocampista alle prese con una lesione di alto grado che lo terrà ai box per oltre due mesi. Una situazione al limite e che non ha fatto piacere al club partenopeo, Antonio Conte è in silenzio ma non ha gradito e poi c’è stata una nuova sfuriata di Aurelio De Laurentiis.

Caos Nazionali, nuovo attacco di De Laurentiis: le parole

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto all’incontro Motore Italia, Edizione America’s Cup ed ha parlato di tanti temi. De Laurentiis si è letteralmente infuriato contro Fifa ed Uefa ed ha avuto parole molto dure: “Ho prestato Rrahmani e si è sfasciato, stesso discorso per Anguissa. Non si può andare avanti cosi. Quando ci sono i campionati, devono arrivare in fondo senza interruzioni. Bisogna fare meno partite”.

Il patron azzurro è uno dei principali fautori della polemica contro le Nazionali e in generale i troppi impegni che caratterizzano il calendario e De Laurentiis ha proseguito: “I giocatori prendono uno stipendio dalle società, è anche abbastanza oneroso e siamo noi club a dover decidere se mandare o meno in Nazionale oppure no. Se un giocatore si infortuna in Nazionale si deve riaprire una finestra di mercato e ci devono risarcire. A me sembra che dei campionati Nazionali all’Uefa e alla Fifa non freghi nulla!”.