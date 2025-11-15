Sport in tv oggi (sabato 15 Novembre): Sinner e Alcaraz protagonisti a Torino, in campo la serie C
Arrivano interessanti novità per quel che riguarda il programma dello sport in tv oggi. Dal tennis al calcio e il basket, ecco il programma
Un palinsesto intenso quello dello sport in tv oggi sabato 15 Novembre 2025 con diverse gare piuttosto interessanti. Occhi puntati sul tennis con le semifinali di singolare e di doppio delle Atp Finals di Torino. Si parte subito con la coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, in campo in mattinata e poi testa a Jannik Sinner che cerca ancora una finale contro l’australiano Alex De Minaur. Ma è solo l’inizio di un programma davvero ricchissimo.
Sport in tv oggi, occhi anche sul calcio e sul basket
Si parte in mattinata con gli impegni del motomondiale, poi il tennis e poi anche gli impegni tra campionato di serie C e le Nazionali impegnate nelle qualificazioni per i Mondiali di calcio nel prossimo anno. Anche alcuni eventi tra pallanuoto e pallavolo, un ricco palinsesto per quel che riguarda lo sport in tv, ecco il programma odierno:
08.10 Triathlon, World Tour 2025 a Dubai – Diretta streaming su Eurosport2, Discovery+ e su DAZN.
08.40 Moto3, GP Valencia 2025: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP; in streaming su SkyGo e su NOW.
09.25 Moto2, GP Valencia 2025: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP; in streaming su SkyGo e su NOW.
10.00 Sci alpino femminile, Coppa del Mondo 2025-2026: prima manche slalom – Diretta tv su Rai2 HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.
10.10 MotoGP, GP Valencia 2025: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP; in streaming su SkyGo e su NOW.
10.50 MotoGP, GP Valencia 2025: qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; in streaming su SkyGo, NOW e su TV8.it.
11.00 Judo, Grand Prix Zagabria 2025: seconda giornata (fase eliminatoria) – Diretta streaming su Judo Tv.
11.15 MotoGP, GP Valencia 2025: qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; in streaming su SkyGo, NOW e su TV8.it
12.00 Tennis, ATP Finals 2025: Bolelli/Vavassori vs Heliovaara/Patten – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
12.30 Calcio femminile, Serie A 2025-2026: Sassuolo vs Ternana – Diretta streaming su DAZN.
12.45 Moto3, GP Valencia 2025: qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; in streaming su SkyGo, NOW e su TV8.it.
13.00 Sci alpino femminile, Coppa del Mondo 2025-2026: seconda manche slalom – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.
13.10 Moto3, GP Valencia 2025: qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; in streaming su SkyGo, NOW e su TV8.it.
13.30 Ciclocross, Superprestice (Makersplas): prova femminile – Diretta streaming dalle 13.57 su Eurosport1 e su DAZN, dalle 13.30 su Discovery+.
13.40 Rugby, Nations Series 2025: Italia vs Sudafrica – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), dalle 13.45 su RaiSport HD (al termine della Coppa del Mondo di sci alpino); in streaming su RaiPlay Sport1, SkyGo e su NOW.
13.40 Moto2, GP Valencia 2025: qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; in streaming su SkyGo, NOW e su TV8.it.
14.00 Calcio, Mondiali U17: Italia vs Rep.Ceca – Diretta streaming su RaiPlay Sport 2.
14.05 Moto2, GP Valencia 2025: qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; in streaming su SkyGo, NOW e su TV8.it.
14.30 Calcio, Serie C 2025-2026: Casarano vs Catania – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
14.30 Calcio, Serie C 2025-2026: Crotone vs Sorrento – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.
14.30 Calcio, Serie C 2025-2026: Latina vs Cosenza – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.
14.30 Calcio, Serie C 2025-2026: Picerno vs Siracusa – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.
14.30 Calcio, Serie C 2025-2026: Pineto vs Carpi – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.
14.30 Tennis, ATP Finals 2025: Sinner vs de Minaur – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
15.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Kazakistan vs Belgio – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo e su NOW.
15.00 Calcio femminile, Serie A 2025-2026: Parma vs Fiorentina – Diretta streaming su DAZN.
15.00 MotoGP, GP Valencia 2025: Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; in streaming su SkyGo, NOW e su TV8.it.
15.00 Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: Ortigia vs Salerno – Nessuna copertura tv/streaming.
15.00 Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: SC Quinto vs Napoli – Nessuna copertura tv/streaming.
15.00 Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: Telimar vs Posilipo – Nessuan copertura tv/streaming.
15.05 Ciclocross, Superprestice (Makersplas): prova maschile – Diretta streaming su Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.
16.00 Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: De Akker vs Olympic Roma – Nessuna copertura tv/streaming.
16.00 Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: Roma vs Brescia – Nessuna copertura tv/streaming.
17.00 Judo, Grand Prix Zagabria 2025: seconda giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.
17.30 Golf, Bermuda Championship 2025: terza giornata – Diretta streaming su Eurosport2, Discovery+ e su DAZN.
17.30 Calcio, Serie C 2025-2026: Rimini vs Ascoli – Diretta tv su Sky Sport Max (206), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
17.30 Calcio, Serie C 2025-2026: Torres vs Perugia – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.
17.30 Calcio, Serie C 2025-2026: Vis Pesaro vs Guidonia – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.
17.30 Calcio, Serie C 2025-2026: Cittadella vs Arzignano – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.
17.30 Calcio, Serie C 2025-2026: Lumezzane vs Pro Vercelli – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.
18.00 Pallanuoto femminile, Conference Cup 2025-2026: Smile Cosenza Pallanuoto-VK Jadran Split – Nessuna copertura tv/streaming.
18.00 Pallanuoto, Serie A1: Florentia vs Pro Recco – Nessuna copertura tv/streaming.
18.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Georgia vs Spagna – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.
18.00 Calcio femminile, Serie A 2025-2026: Como vs Milan – Diretta streaming su DAZN.
18.00 Tennis, ATP Finals 2025: Salisbury/Skupski vs Cash/Glasspool – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
18.00 Volley, SuperLega 2025-2026: Padova Milano – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su VBTV.
19.30 Pallanuoto femminile, Conference Cup 2025-2026: CN Tenerife Echeyde-Brizz Nuoto – Nessuna copertura tv/streaming.
19.30 Basket femminile, Torneo La Linea 2025: Italia vs Francia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.
20.00 Pattinaggio artistico, Skate America 2025: Rhythm dance danza sul ghiaccio – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1, Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.
20.00 Basket, Serie A 2025-2026: APU Old Wild West Udine vs Bertram Derthona Tortona – Diretta streaming su LBATV.
20.30 Volley femminile, Serie A1: Vero Volley vs Novara – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Volleyballworld.com.
20.30 Basket, Serie A 2025-2026: Vanoli Basket Cremona vs Pallacanestro Trieste – Diretta streaming su LBATV.
20.30 Tennis, ATP Finals 2025: Alcaraz vs Auger-Aliassime – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
20.30 Speed skating, Coppa del Mondo a Salt Lake City (USA): seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+ e sul canale Youtube Skating Isu.
20.30 Calcio, Serie C 2025-2026: Sambenedettese vs Ternana – Diretta tv su Sky Sport Max (206), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
20.30 Calcio, Serie C 2025-2026: Triestina vs Trento – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Svizzera vs Svezia – Diretta tv su Cielo, Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.40 Pattinaggio artistico, Skate America 2025: Free program coppie d’artistico – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1, Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.
23.30 Beach volley, Mondiali 2025: seconda giornata – Diretta streaming su diretta streaming su VolleyballWorld.tv.