In Formula Uno hanno fatto molto rumore le dichiarazioni del patron Ferrari John Elkann. Le parole spiazzano davvero tutti i fan.

Bufera in casa Ferrari e nessuno si aspettava questo caos molto importante. La squadra di Maranello sta vivendo una stagione abbastanza fallimentare con Leclerc ed Hamilton rassegnati ad un’annata nelle retrovie, distanti rispetto ai team di vertice. La Ferrari ha puntato ad inizio stagione su questa super coppia ma i risultati non sono praticamente mai arrivati ed ogni weekend è un trauma per i tifosi. Nelle ultime ore sono arrivate nuove dichiarazioni da parte di John Elkann che ha elogiato il lavoro dei meccanici ed ha detto ai piloti di parlare di meno e fare di più, un attacco pesante e per certi versi durissimo.

Caos in Ferrari, Villeneuve ‘difende’ sia Hamilton che Leclerc

Le parole di Elkann hanno fatto molto discutere ed in tanti hanno commentato questa particolare vicenda. L’ex pilota Jacques Villeneuve ha criticato in maniera aspra queste dichiarazioni sottolineando che queste parole siano scioccanti e per certi versi fuori luogo e che sicuramente si poteva fare meglio dal punto di vista comunicativo. Villeneuve ha parlato ai microfoni di BetVictor Casino ed ha parlato con queste dichiarazioni:

“Sembra essere in Ferrari, la Ferrari viene prima di tutto e la proteggerà sempre, è stato un pò scioccante. Penso che le dichiarazioni dopo il Brasile siano state fuori luogo, in Brasile è stato un weekend storto e il paragone legato alla vittoria del WEC non regge, sono due cose del tutto non paragonabili”.