Brutta prestazione per la coppia italiana alle Atp Finals, eliminati entrambi abbastanza facilmente in queste ore.

Niente da fare per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, la loro avventura alle Atp Finals di Torino finisce in semifinale. Dopo la bella prestazione nella fase a gironi c’erano grandi aspettative ma invece entrambi sono stati eliminati abbastanza agevolmente, sconfitti con il risultato netto di 6-4;6-3. Una gara mai davvero in discussione che ha visto la vittoria della coppia composta da Patten e il finlandese Heliovaara.

Dominio in semifinale, Bolelli e Vavassori finiscono subito ko

Brutta prestazione, Simone Bolelli e Andrea Vavassori non sono mai stati davvero in lotta ed hanno pagato la qualità degli avversari che hanno chiuso il primo set grazie ad un solo break, ottenuto nel terzo game e una serie di game dominati da una parte e dall’altra. E’ sempre il terzo game decisivo ai fini dei risultati.

Anche nel secondo set arriva subito il break, Bolelli e Vavassori soffrono e gli avversari rischiano anche di dilagare in classifica. Arriva un altro break nel nono game che chiude definitivamente i giochi e porta la coppia anglo-finlandese in finale. E attendono il vincente direttamente dalla seconda semifinale.