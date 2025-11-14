Azzurrini avanti con Pisilli ma crollano nel finale: Bogacz e Kuziemka firmano il 2-1. Espulso Koleosho, Polonia ora a +3 nel Gruppo E

L’Italia Under 21 cade in rimonta a Stettino e vede complicarsi la corsa al primo posto nel Gruppo E delle qualificazioni agli Europei 2027. Gli azzurrini di Silvio Baldini vengono superati 2-1 dalla Polonia al termine di una gara dominata per larghi tratti ma compromessa da un blackout negli ultimi dieci minuti.

La partita si mette in discesa al 61’, quando Pisilli inventa un colpo di classe: sombrero su Drapinski e conclusione potente che non lascia scampo a Lubik. Un gol che sembra indirizzare il match, anche perché l’Italia continua a tenere il controllo del gioco e sfiora il raddoppio al 78’ con Cissé, impreciso dopo un’uscita sbagliata del portiere polacco.

Ma nel momento migliore degli azzurrini arriva il crollo. All’83’ la Polonia pareggia: Drachal strappa il pallone a Lipani e lancia Bogacz, che davanti a Palmisani non sbaglia. Passano appena quattro minuti e i padroni di casa completano la rimonta: contropiede perfetto e conclusione vincente di Kuziemka, entrato nella ripresa e decisivo come il compagno.

Nel finale, oltre alla frustrazione, arriva anche l’espulsione di Koleosho per doppia ammonizione, chiudendo una serata da dimenticare. L’Italia resta così ferma a 12 punti, superata dalla Polonia che vola a 15 in vetta al girone.

Eppure l’avvio era stato incoraggiante: proprio Koleosho era stato tra i più attivi, servendo al 13’ un pallone d’oro a Cherubini, fermato solo dal palo. Anche Palmisani era stato decisivo respingendo un’occasione di Pienko al 21’. Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso sullo 0-0, la ripresa aveva illuso Baldini, fino al crollo finale.

Le parole di Baldini

«Fa male perché non pensavo che questa partita l’avremmo persa», ha dichiarato il ct a Rai Sport. «I ragazzi hanno fatto una buona prestazione, ma non siamo rimasti in equilibrio nei momenti chiave. Koleosho? Ha grande talento ma a volte reagisce male. È un ragazzo d’oro».

I prossimi impegni

Gli azzurrini torneranno in campo lunedì 18 novembre a Niksic contro il Montenegro, prima gara del girone di ritorno. Nel 2026 il rush finale, con occhi puntati sul match probabilmente decisivo del 5 ottobre 2026: Italia–Polonia.