Bella prestazione di Jannik Sinner che chiude il girone con una vittoria. Sconfitto in due set l’americano Ben Shelton.

Jannik Sinner chiude la fase a gironi con una bella vittoria regolando con il risultato di 6-3;7-6 l’americano Ben Shelton e chiudendo cosi il girone a punteggio pieno. L’azzurro era già qualificato ma sia per il montepremi che per i 200 punti della vittoria non ha mollato un colpo ed ha battuto il numero 5 al mondo, autore comunque di una buona prova. Sinner ora giocherà nuovamente domani pomeriggio ed affronterà l’australiano Alex De Minaur.

Sinner vince ancora, Shelton abbattuto in scioltezza

Una sfida senza storia con Shelton che ci prova e che in fondo gioca anche una buona gara, ma Sinner gioca meglio nei momenti clou, ottiene un break ad inizio gara e poi aumenta il livello nel tiebreak del secondo set dove conquista due minibreak e sembra non essere mai impensierito dal tennista avversario.

Sinner non è nella miglior prestazione stagionale al servizio, ma se la cava e ormai ha una grande esperienza a questi livelli, Shelton invece manca ancora l’appuntamento ed esce abbastanza male da queste Finals Atp, con tre sconfitte in altrettante gare. Ora testa per lui al 2026 dove l’obiettivo sarà provare a vincere il primo Slam in carriera.