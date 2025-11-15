Jannik Sinner continua a vincere e convincere. Il numero due al mondo ha regolato Alex De Minaur ed ha raggiunto la Finale a Torino.

Prosegue la striscia positiva di Jannik Sinner contro Alex De Minaur e l’azzurro ha vinto in due set con un perentorio 7-5;6-2. Una sfida che dura solo nel primo set con l’australiano che regge fino al 5 pari e poi Jannik prende il volo letteralmente scatenandosi e anche più tranquillo nel secondo set. Ora Sinner affronterà il vincente dell’altra semifinale tra il numero uno al mondo Carlos Alcaraz e il canadese Felix Auger Aliassime.

Sinner domina a Torino, ora in molti sperano nella finale contro Alcaraz

Nel primo set Sinner lotta con De Minaur punto su punto ed Alex ha anche qualche palla break per sorprendere l’azzurro ma Jannik la annulla con il servizio. Nell’undicesimo game arriva il break che di fatto chiude la sfida e Sinner vola dilagando anche nel secondo parziale. Sfida senza storia e in poco tempo l’azzurro si porta sul 4-0, poi il set termina direttamente con il 6-2. Sono 13 i precedenti tra i due – compreso quello di oggi – e Sinner ha portato a casa 13 vittorie.

Sinner attende ora il vincente tra Alcaraz e Auger Aliassime ed i tifosi sperano nell’ennesima grande finale della stagione tra i primi due al mondo, Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz.