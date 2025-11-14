Dopo l’annuncio di Aouani, arriva un altro big: il 23 novembre a San Vittore Olona correrà l’oro europeo della staffetta di cross.

La 93ª Cinque Mulini si arricchisce di un’altra presenza di spessore. Alla classica di San Vittore Olona (Milano), in programma domenica 23 novembre, sarà al via anche Pietro Arese, uno dei protagonisti dell’atletica italiana degli ultimi anni.

Il mezzofondista piemontese, oro europeo nella staffetta di cross sia a Venaria Reale 2022 sia ad Antalya 2023, correrà gli 8,2 km del tracciato lombardo, tre settimane prima degli Europei di cross del 14 dicembre a Lagoa, in Portogallo. Arese – bronzo europeo dei 1500 metri a Roma 2024 e portacolori delle Fiamme Gialle – torna così su un percorso che conosce bene: lo scorso anno concluse la prova dei 10,2 km in quindicesima posizione.

Il suo nome si aggiunge a quello di Iliass Aouani (Fiamme Azzurre), bronzo mondiale di maratona e campione europeo, già annunciato nei giorni scorsi. Con due top runner del calibro di Arese e Aouani, il cast della “classicissima” lombarda si presenta più ricco che mai.

Nel frattempo, l’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 ha comunicato l’adesione della manifestazione al programma “Italia dei Giochi”, promosso dalla Fondazione Milano Cortina 2026.

«La partecipazione della Cinque Mulini e delle sue iniziative – spiegano gli organizzatori – rappresenta un riconoscimento alla nostra storia e all’impegno nel diffondere cultura sportiva e benessere nella comunità, dalle gare internazionali all’inclusione sociale, passando per i progetti di sostenibilità e le competizioni riservate agli studenti e agli atleti paralimpici».