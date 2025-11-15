E’ terminata in questi minuti la Sprint per il Gran Premio di Valencia che ha visto un netto dominio di Alex Marquez.

Gran bella vittoria di Alex Marquez che conquista in maniera l’ultima Sprint dell’anno, nel Gran Premio di MotoGp del circuito valenciano. Per Alex è la vittoria in una terza sprint di questa stagione, dopo le gare di Silverstone e di Portimao. Lo spagnolo parte in pole e guida la classifica dall’inizio alla fine staccando ogni avversario con il solo Pedro Acosta che prova a tenere il ritmo da parte dell’avversario.

Dominio Marquez, Bagnaia in grossa difficoltà

Alex Marquez stacca Acosta che regge solo un pò ma termina comunque a circa due secondi mentre dietro c’è letteralmente il vuoto. Ottima prova per i due spagnoli mentre al terzo posto termina Di Giannantonio che vince una gran bella sfida contro Raul Fernandez. Quinto posto per Bezzecchi che conquista cosi il terzo posto in classifica mondiale.

Continua il momento no per Pecco Bagnaia che termina solo al quattordicesimo posto in classifica e finisce cosi fuori dalla Top 10. Domani proverà a fare meglio per chiudere al meglio la stagione.