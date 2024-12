Il mondo della pallavolo è in lutto: all’età di 71 anni è morto Daniele Bagnoli, uno degli allenatori più vincenti del volley italiano a livello di club. Otto scudetti, sette Coppe Italia, cinque Supercoppe italiane, cinque Coppe dei Campioni, 1 Coppa delle Coppe, 2 Coppe CEV e 2 Supercoppe Europee, questo il palmares dello storico tecnico classe 1953, che ha legato il suo nome in particolare alle squadre di Roma, Modena e Treviso. Proprio con la Sisley Treviso, nel 2007, tocca quota 8 Scudetti, agganciando Franco Anderlini nella classifica dei titoli nazionali vinti e chiudendo un ciclo iniziato nel 1997-98 con il primo di sei scudetti vinti con gli orogranata (a Modena gli altri due). Sempre con Modena e Treviso anche cinque Champions tra 1996 e 2006. Nella sua grande carriera ha vissuto anche diverse esperienze all’estero. Nella stagione 2007-08 firma per la Dinamo Mosca e in Russia vince un campionato ed una coppa di lega, mentre nel 2009 dice sì all’offerta della federazione e diventa il Ct della nazionale russa. Non solo: ha conquistato anche una Supercoppa di Turchia col Fenerbahce e i campionati nazionali in Iran e Qatar (Matin e Al-Rayyan tra 2014 e 2015). Nel corso della sua carriera il tecnico mantovano ha fatto parte anche dello staff delle nazionali azzurre.

IL CORDOGLIO DELLA FIPAV

“Apprendiamo con commozione la scomparsa di Daniele, un tecnico che lascia una grande grande eredità alla pallavolo italiana, e che con il suo lavoro ha contribuito in maniera importante alla crescita del nostro movimento. Da parte mia e della Federazione Italiana Pallavolo posso solo esprimere le più sentite condoglianze alla sua famiglia”, il cordoglio del presidente della Federvolley Giuseppe Manfredi. Insieme al numero uno della FIPAV, i vicepresidenti Adriano Bilato e Luciano Cecchi, il segretario generale Stefano Bellotti e il Consiglio Federale hanno inviato alla famiglia di Daniele sincere condoglianze.

LA NOTA DELLA MODENA VOLLEY

In serata è arrivato anche il cordoglio della Modena Volley: “Apprendiamo con profonda tristezza la scomparsa di Daniele Bagnoli, allenatore e persona straordinaria, venuto a mancare dopo lunga malattia. Nato a Mantova il 25 ottobre 1953 Bagnoli è stato uno dei grandissimi artefici delle vittorie di Modena in Italia e in Europa. Con i gialli il tecnico ha vinto 2 Coppe dei Campioni, 2 Scudetti, 3 Coppe Italia, 1 Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea e ha dato vita a una Modena che nessuno mai dimenticherà. Daniele é stato uno dei più grandi simboli del volley italiano nel mondo. Era di poche parole Bagnoli e oggi ci piace ricordarlo dicendogli che é stato, é e sarà parte della storia di Modena. Tutta Modena Volley si stringe alla famiglia e a chi gli voleva bene. Fai buon viaggio Coach, noi e tutti i giocatori che hai reso campioni non ti dimenticheremo. Mai”.