Il Manchester City non riesce più a vincere, il tecnico Pep Guardiola svela una richiesta a sorpresa che gli hanno fatto i suoi giocatori.

Nemmeno la magia del Natale è riuscita a risollevare il Manchester City, la crisi di risultati della squadra di Pep Guardiola prosegue anche nel Boxing Day di Premier League.

Il pareggio casalingo per 1-1 contro l’Everton quindicesimo conferma il bottino davvero magro di vittorie: nelle ultime tredici partite tra campionato, Carabao Cup e Champions League, il City ha vinto solamente una partita (3-0 contro il Nottingham Forest), collezionando invece ben nove sconfitte e tre pareggi.

La partita contro l’Everton ha messo ulteriormente in mostra le difficoltà di Erling Haaland in fase realizzativa. Il bomber norvegese si è fatto parare il rigore del possibile 2-1 da Jordan Pickford che lo ha anche distratto con il suo solito modo di fare prima di calciare il tiro dagli undici metri.

Haaland, dopo aver segnato addirittura dieci gol nelle prime cinque giornate, ha drasticamente abbassato la sua media: negli ultimi tre mesi, ovvero dal 23 settembre a oggi, sono solo tre le reti messe a segno in Premier League dall’ex Borussia Dortmund, perdendo anche la testa della classifica marcatori a discapito di Mohamed Salah.

Un periodo davvero molto buio che sta facendo sorgere dubbi sul futuro di Pep Guardiola sulla panchina dei Citizens. qualcosa di impensabile solo qualche mese fa, quando la sua squadra stava collezionando vittorie su vittorie e comandando la classifica in Premier League.

L’allenatore spagnolo si è più volte lamentato dei tantissimi infortuni che stanno falcidiando la rosa, partendo dalla rottura del crociato del Pallone d’Oro Rodri che ha privato il City del suo uomo migliore sin da subito per tutta la durata della stagione.

A seguito dell’ennesimo pareggio con l’Everton, Guardiola ha richiesto anche una mano sul mercato:

“Dobbiamo aggiungere giocatori, assolutamente. Abbiamo difficoltà soprattutto in difesa e a centrocampo. Penso che dobbiamo farlo, ma non so se succederà. La finestra di mercato invernale non è facile. Persino i miei giocatori mi chiedono se arriverà qualcuno a gennaio”.