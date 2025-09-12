Ferdinando De Giorgi ha diramato la lista dei 14 convocati in vista del Mondiale che si disputerà nelle Filippine: le scelte del CT

Il CT dell’Italvolley maschile Ferdinando De Giorgi ha diramato la lista dei convocati in vista del Mondiale di pallavolo che si disputerà nelle Filippine dal 12 al 28 settembre. Di certo gli azzurri proveranno ad emulare le ragazze di Velasco che sono salite sul tetto del mondo non più tardi di qualche giorno fa.

De Giorgi ha diramato la lista di fatto all’ultimo secondo utile: una scelta dettata dalle condizioni fisiche di Giovanni Gargiulo che non facevano dormire sonni tranquilli. E così solo all’ultimo istante è stata presentata la lista dei 14. E Gargiulo, recuperato, c’è dopo aver dato le dovute garanzie. Tagliato Giovanni Sanguinetti.

Italia, Algeria al debutto: i possibili incroci dopo il girone

Gargiulo, quindi, sarà uno dei quattro centrali che prenderanno parte alla spedizione asiatica. Gli altri sono Gianluca Galassi, Simone Anzani e Roberto Russo. Il capitano nonché palleggiatore sarà Simone Giannelli con Riccardo Sbertoli suo alter ego. Yuri Romanò e Kamil Rychlicki opposti, con i due che si giocheranno una maglia da titolare.

Michieletto lo schiacciatore, con Daniele Lavia infortunato gli altri “posto 4” saranno Luca Porro, Mattia Bottolo e Francesco Sani. Il libero sarà Fabio Balaso con Domenico Pace pronto a sostituirlo.

Il debutto avverrà domenica 14 settembre alle 15.30 contro l’Algeria poi sfida a Belgio ed Ucraina per completare la fase a gironi. In caso di passaggio del turno, possibile sfide con Argentina e Francia – rispettivamente – in ottavi e quarti di finale.

Convocati Italia per Mondiali 2025: la lista

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani.

Centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo.

Liberi: Fabio Balaso, Domenico Pace.