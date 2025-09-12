Juventus-Inter capitalizzerà l’attenzione per questa terza giornata di Serie A: Chivu ha per l’occasione parlato in conferenza e non le ha mandate a dire.

La terza giornata, della stagione 2025/26 di Serie A, porta con sé una delle sfide più attese e sentite. Domani pomeriggio – sabato 13 settembre alle ore 18:00 – andrà infatti in scena all’Allianz Stadium il Derby d’Italia tra Juventus e Inter e la tensione è già palpabile. Per l’occasione ha parlato in conferenza Cristian Chivu: di seguito le sue parole

Juventus-Inter, le parole di Chivu in conferenza: c’è il riferimento a Calhanoglu

In conferenza stampa, Cristian Chivu – sponda nerazzurra – ha dichiarato: “La squadra ha lavorato bene, qualcuno è stato in Nazionale che dà sempre qualcosa dal punto di vista mentale. Oggi è il primo giorno col gruppo al completo: abbiamo lavorato mano a mano con chi tornava, ma stanno tutti bene e sono pronti a giocare questa partita”

“Siamo ancora alla 3^ giornata – ha aggiunto – prima o poi si affrontano partite come questa. Non bisogna caricarla più di tanto: entrambe le squadre conoscono l’importanza di Juve-Inter. Serve l’energia e la mentalità giusta per capire i momenti della partita. Io la vivo serenamente perché non mi piace sprecare energie. Lo facevo anche da giocatore con la giusta preparazione mentale e fisica”.

Poi, nello specifico, sul tanto ‘chiacchierato’ Hakan Calhanoglu ha dichiarato: “Quello che ho visto nelle ultime quattro settimane, nel suo caso, ho visto un ragazzo sempre motivato nonostante fosse stato fermo oltre due mesi. E non ha avuto un’estate abbastanza serena. Ha scelto di rimanere qua ed è pronto a darci una mano“.