Nella notte sono andati in scena i match per la stagione Nba. Dallas ha giocato con Indiana ma fa rumore un nuovo grave infortunio.

Brutte notizie in Nba. Nella notte sono andate in scena alcune sfide molto interessanti come ad esempio i Lakers che hanno espugnato di misura Minnesota nonostante gli infortuni di LeBron James e Luka Doncic. Ancora grosse problematiche per i padroni di casa mentre grande prova di Austin Reaves, autore di 28 punti e 16 assist. Tornando ai Lakers c’è da registrare un grosso infortunio, un nuovo problema per l’ex stella gialloviola Anthony Davis.

Infortunio Davis, le ultime sull’infortunio

I Dallas Mavericks hanno battuto Indiana 107 a 105 ma c’è da registrare soprattutto l’infortunio occorso ad Anthony Davis, un problema che sembra essere non da poco e che potrebbe tenere il centro americano fuori per diverso tempo. Dopo l’infortunio Davis è apparso molto zoppicante e sofferente e c’è preoccupazione circa le sue condizioni. Il suo coach Jason Kidd ha analizzato la gara ed ha commentato l’infortunio al termine del match:

“Anthony ha accusato un fastidio alla parte inferiore della gamba sinistra. Ha provato a tornare in campo, ma ha preferito non rischiare. Valuteremo le sue condizioni nei prossimi giorni” ma ora c’è grande apprensione in casa Mavs. Dopo Irving anche Davis rischia di restare fuori per diverso tempo.