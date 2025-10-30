Dal 31 ottobre al 3 novembre una programmazione senza sosta: tre sfide di Serie A, la 12ª di Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1. E Paolo Di Canio racconta l’evoluzione del centravanti.

Un weekend di calcio a 360 gradi su Sky e NOW. Da venerdì 31 ottobre a lunedì 3 novembre andrà in scena un calendario ricchissimo che abbraccia la Serie A, la Serie C, i grandi campionati internazionali e un appuntamento speciale con Paolo Di Canio.

Per la Serie A Enilive, spazio alla 10ª giornata con tre match in co-esclusiva:

Cremonese-Juventus (sabato ore 20.45)

Parma-Bologna (domenica ore 18.00)

Lazio-Cagliari (lunedì ore 20.45)

In campo anche la Serie C Sky Wifi, con la 12ª giornata che propone 30 partite live tra venerdì e lunedì, tra cui Casertana-Catania, Benevento-Sorrento e Albinoleffe-Inter U23.

Non mancherà il calcio internazionale: la Premier League (10ª giornata), la Bundesliga (9ª giornata) e la Ligue 1 (11ª giornata) saranno trasmesse integralmente, con telecronache, approfondimenti e highlights.

Infine, il tocco di analisi e spettacolo con “Di Canio Premier Special: Centravanti – Evoluzione di una specie”, lo speciale firmato da Paolo Di Canio dedicato ai grandi bomber e al ruolo dell’attaccante nella storia del calcio.

Un fine settimana che unisce il meglio del pallone italiano e mondiale, tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Palinsesto calcio Sky & NOW – 31 ottobre/3 novembre 2025

Serie A Enilive – 10ª giornata

Sabato 1 novembre

20.45 – Cremonese-Juventus – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K

Domenica 2 novembre

18.00 – Parma-Bologna – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K

Lunedì 3 novembre

20.45 – Lazio-Cagliari – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K

Serie C Sky Wifi – 12ª giornata

Venerdì 31 ottobre

20.30 – Casertana-Catania – Sky Sport Uno, Sky Sport 251

20.30 – AZ Picerno-Cavese – Sky Sport 252

Sabato 1 novembre

14.30 – Mantova-Arzignano – Sky Sport Calcio

14.30 – Padova-Pro Patria – Sky Sport 252

17.30 – Perugia-Gubbio – Sky Sport Calcio

17.30 – SPAL-Pescara – Sky Sport 252

Domenica 2 novembre

14.00 – Triestina-Union Brescia – Sky Sport Calcio

14.00 – Pontedera-Cesena – Sky Sport 252

17.30 – Latina-Salernitana – Sky Sport Calcio

17.30 – Virtus Verona-Lecco – Sky Sport 252

20.30 – Benevento-Sorrento – Sky Sport Uno, Sky Sport 251

20.30 – Foggia-Campobasso – Sky Sport 252

Lunedì 3 novembre

20.30 – Albinoleffe-Inter U23 – Sky Sport Uno, Sky Sport 251

20.30 – Vis Pesaro-Juventus Next Gen – Sky Sport 252

Calcio Internazionale

Premier League – 10ª giornata

Sabato 1 novembre

13.30 – Chelsea-Manchester United – Sky Sport Football

16.00 – Arsenal-Brighton – Sky Sport Football

18.30 – Liverpool-West Ham – Sky Sport Football

Domenica 2 novembre

15.00 – Tottenham-Aston Villa – Sky Sport Football

17.30 – Manchester City-Newcastle – Sky Sport Football

Bundesliga – 9ª giornata

Sabato 1 novembre

15.30 – Bayern Monaco-Bayer Leverkusen – Sky Sport Arena

18.30 – Borussia Dortmund-RB Lipsia – Sky Sport Arena

Domenica 2 novembre

17.30 – Eintracht Francoforte-Stoccarda – Sky Sport Arena

Ligue 1 – 11ª giornata

Sabato 1 novembre

21.00 – PSG-Marsiglia – Sky Sport Football

Domenica 2 novembre

17.00 – Lione-Monaco – Sky Sport Football

20.45 – Lille-Nizza – Sky Sport Football

Speciale

Di Canio Premier Special – “Centravanti: evoluzione di una specie”

In onda domenica 2 novembre alle 23.00 su Sky Sport Uno